蘇貞昌輔選林俊憲　再酸韓國瑜「一碗滷肉飯」：是政府防疫做得好

▲行政院長蘇貞昌南下替立委林俊憲輔選，前往台南南區鹽埕天后宮與鹽埕北極殿參拜，蘇貞昌力薦林俊憲是強棒出擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌11月10日南下替立委林俊憲輔選，前往台南南區鹽埕天后宮與鹽埕北極殿參拜，蘇貞昌更致贈簽名球棒給林俊憲，象徵台灣民主來到9局下半關鍵時刻，最強第4棒打者將要強棒出擊。

林俊憲表示，他會接受這次的挑戰，揮出致勝的一棒，讓台灣隊在台南贏下關鍵的一役，而台南南區鹽埕是他的故鄉，這次邀請蘇貞昌院長來故鄉參拜，也代表他已經準備好向鄉親們交出亮眼的成績單，希望能回應鄉親的期待。

蘇貞昌在聯訪中表示，蔡政府執政以來，從基層到中央無不認真打拼，不但推出減稅方案，股市活絡長期破萬點，更吸引台商回流投資台灣破數千億，此外在農民保險、生育補助、幼兒就學補助上也是不遺餘力。對非洲豬瘟的防疫更是做到滴水不漏，他也表示，韓國瑜市長一直在強調他的「一碗滷肉飯」，但若不是民進黨政府在非洲豬瘟的努力，他連滷肉飯都沒得吃，更不用說可以買7200萬的豪宅。蘇貞昌說，希望民進黨這次的立委選舉，可以打出全壘打，也希望台南的鄉親讓最認真、最骨力的林俊憲委員繼續在立法院為台南打拼。

林俊憲表示，在二仁溪整治的過程中，他曾邀請水利署長賴建信會勘，並爭取到3.8億元的經費投入二仁溪的整治與建設，包括河岸環境營造規劃、防災減災工程等。另外，他也爭取南區多所國中小學教育設備改善，包含日新國小老舊校舍改建補助超過6千萬元，及永華國小、大成國中等多所學校的老舊廁所整建，讓鹽埕的學弟妹有更舒適、安全的學習環境。

而針對鹽埕在地的日新溪，也向營建署爭取480萬元整建新護欄。日新溪上游的竹溪水質與沿岸環境長年嚴重汙染，林俊憲更爭取中央補助竹溪整治超過5億元，成功跨出竹溪整治的第一步。此外，鹽埕段商8國有土地閒置多年，林俊憲也要求國產署進行土地活化，並由市府招商，預計投入資金高達15億元，將提供大量的工作機會，活絡周邊的商業機能，創造鹽埕的新商機。最後，針對人口老化的問題，林俊憲也爭取了全台第一所老人醫院在成功大學設置，讓台南的長輩們，能夠享有最完善、最舒適的醫療品質。

蘇貞昌、林俊憲此次合體行程得到台南鹽埕鄉親的熱情回應，林俊憲也表示，台南鄉親的支持對他來說是鼓勵也是責任，蘇貞昌院長把重要的一棒交給他，他也會竭盡所能的拼戰這次的選舉，希望能夠回應鄉親們的熱情與院長的支持。