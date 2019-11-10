南科三期「看西農場」優先　蘇貞昌：擴建要快速做還要加碼做

▲行政院長蘇貞昌在台南市長黃偉哲的陪同下，一起視察「南科擴建三期」，蘇貞昌表示，南科擴建要快速做而且還要加碼做。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌11月10日上午在台南市長黃偉哲的陪同下，一起視察「南科擴建三期」，黃偉哲表示南三期以「看西農場」150公土地較適宜，蘇貞昌院長表示，南科擴建要快速做而且還要加碼做，現場即指示行政院秘書長李孟諺召集相關部會共同研擬後續解決方案。

南部科學園區面積共1610.13公頃，鑒於園區土地出租率高達93％，發展已漸飽和，考量未來科技產業的發展需求，確有擴建的需要。依據南科管理局的簡報指出，若要擴展第三期，較適合的有ABC區及看西農場，但2用地目前仍有徵收方式及滯洪設施等問題待解決。

黃偉哲也說明，看西農場為台糖的土地，雖然地勢比較低窪，但可以用後天的工程來補強來解決，且看西農場地上沒有建築物、沒有聚落，所以用地取得相對單純，但ABC三區都有村庄社區，在土地徵收方面將會較為費時。

黃偉哲希望，在看西農場這個150公頃的這塊土地上，能夠在中央跟地方全力協助的情況下，在最短的時間內落實南科三期的擴建，那當然南科三期不只是單望某一個特定的廠商，但是市府一定是能夠讓整體的國家，在科學園區的發展上，得到最好的一個助力跟協力。

對此，蘇貞昌承諾，有關南科三期擴建包括土地取得及其他相關配套措施，會立即請行政院團隊協同台南市政府及相關部會儘速商討解決；蘇貞昌強調，許多廠商看好南科因而進駐南科，所以土地已經不夠用，但為了後代子孫及台南未來的發展，南科擴編要快速來做，而且不但要解決土地取得問題，因應擴建後就業人口的增加，周邊生活機能及設施更要一併規劃，包括區域排水、蓄洪池、電線纜線、共用管溝、道路設施，甚至是學校等，行政院將儘速邀集相關部會開會研討，不只是規劃工業區，提供用地而已，而是周邊城市的發展、生活機能一次有遠見的解決。