蘇貞昌訪新竹「紅包發太少被關麥克風」　開支票要陪溜滑梯　

記者陳凱力／新竹報導

行政院長蘇貞昌10日到新竹展開一連串的行程，第一站在市長林智堅的陪同下視察新竹市動物園，結束後前往立法委員參選人鄭宏輝競選總部，為鄭宏輝助攻選情，最後再前往神奇遊樂園參與親子活動和民眾同樂。接連的行程，蘇貞昌院長對外大力推薦鄭宏輝是會做事的好人才，也是新竹市歷練最夠、最完整的立法委員候選人。

▲蘇貞昌到新竹進行一日行程，由於他口才好又幽默，台上台下笑成一團。（圖／記者陳凱力攝，下同）



蘇貞昌最後一站來到新竹市樹林頭公園參加神奇遊樂園活動，他拿起麥克風妙語如珠，要求林智堅「要建公園、要建溜滑梯、要多一點小朋友能玩的玩具」，逗得台下大小朋友笑得合不攏嘴，他說，「我到每一個地方，就是要解決地方有什麼困難，行政院就是要送大紅包來給他幫忙，因為我是行政院長，行政院長全國只有一個喔」，話到一半，麥克風突然沒聲音，蘇貞昌靈機一動說「可能是我剛才補助太少，他就給我關麥克風，這一定是智堅市長交代的」，台上台下笑聲不斷。

蘇貞昌除了大讚蔡英文總統與林智堅市長任期以來的努力，力推林智堅的「動物園改造計畫」，將原本歷史悠久已經「黑黑臭臭」的動物園，改造成乾靜、舒服又好玩，不止動物園裡漂亮的大樹還在，「連裡面那隻河馬樂樂，每天都很快樂」，還加碼爆料「新竹市動物園是柯建銘總召幼稚園畢業旅行的地方，是他讀小學遠足的地方」。

▲蘇的麥克風一度沒聲，他笑稱是紅包帶太少，被市長林智堅關掉了。

蘇貞昌說，「動物園下個月就開幕了，如果不是蔡英文總統來，就是我來好不好？你們以為林智堅市長叫我來，只是歡迎我而已？其實是希望我帶紅包來，所以原本補助2億，我今天又帶了5千萬來」，還戲稱台下「5千萬紅包只有這樣的掌聲喔？」台下大小朋友很給面子的再報以大力掌聲。

蘇說，新竹市南寮的魚鱗天梯才剛獲得「建築界奧斯卡-亞太區景觀建築傑出人物獎」，其中有他補助7億7千萬，所以他(林智堅)答應，領到奧斯卡獎的時候要讓我摸一下。最後他也再次懇求大家「新竹市這一席，不能白白浪費」，再呼籲大家「支持鄭宏輝、支持衝衝衝爺爺」，還現開支票「如果鄭宏輝叔叔有當選，我答應各位小朋友，下次陪你溜滑梯」。

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