韓國瑜痛批民進黨「匈奴說」　蘇貞昌：選總統的人不要粗鄙不堪！

▲韓國瑜痛批民進黨政府跟「匈奴」一樣，只會掠奪台灣資源，行政院長蘇貞昌反擊選總統的人應該要為民表率，用語用詞內容都應該要相當的水準，不要粗鄙不堪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

韓國瑜9日抵達基隆市黨部時痛批民進黨政府跟「匈奴」一樣，只會掠奪台灣資源，行政院長蘇貞昌10日在台南市指出，他覺得台灣民主政治已經很成熟，要選總統的人要有起碼尊重選民，能因為自己選情不好而入流，選總統的人應該要為民表率，用語用詞內容都應該要相當的水準，不要粗鄙不堪。

蘇貞昌說，韓國瑜一直就是媒體寵兒，現在媒體對他提出質疑，卻要反過來痛批媒體等等，他都覺得不妥當，所以希望一次的選舉能夠帶動台灣民主，讓民主更落實，更向上提升。

蘇貞昌對韓國瑜「國艦國造」是假議題一事，也提出駁斥，他說他一直覺得韓國瑜用語粗鄙，以當年的舊時代的想法，現在的時空背景，台灣已十分進步，像台灣已經有衛星，可以在太空保護人民，「這一次，我們看了黑洞的照片，全世界8個國家，卻有3個點都是台灣，台灣的的科技實力，從半導體，很多方方面面都很進步，其實有很多涉及國防機密，韓先生不一定清楚。」

蘇貞昌說，「蔡英文總統的領導下，在國軍先進科技人員的研發中，在民間廠商的實力進步裡邊，我們有實力去做，韓國瑜先生應多讀點資料，不要看不起自己。我們的國艦國造一定會如蔡英文統所宣示，我們會讓國人眼睛一亮。同時，我們也非常感謝我們最強的盟友美國，因為蔡總統穩住台美關係，連美國AIT主席在上個月來看他的時候，以及到各地，AIT主席都公開說，台美關係是10年最好，所以才有我們可以買到，最新、最先進的F16V新式戰機，最先進的戰車，以及很多最先進的相關設備，韓國瑜市長不要看不起自己，不要唱衰國軍。」