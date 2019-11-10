一袋紅包隨身帶3年！他哽咽「媽媽的臉和聲音漸漸模糊了」　網秒懂飆淚

▲短短的文字，卻有著無盡的思念。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

在傳統民俗中，手尾錢是亡者留下最後的祝福，為親人後輩帶來福氣。一名男網友總是隨身帶著母親的手尾錢，3年多過去，儘管媽媽的臉已日漸模糊，但他發現永別的痛苦仍揮之不去，思念也從未停止。

男網友在「爆廢公社」抒發悲傷情緒，他表示「媽媽留下的手尾錢，放在身邊3年多，不知道怎麼用。就算每天上班前，都會看著電視旁的照片，和她道早安後再出門上班，但媽媽的臉和聲音還是越來越模糊了。」

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母親走的這3年，包括離開的當下、告別式，男網友一滴淚也沒流下；然而，昨天他鼓起勇氣，踏入祂房間時才意識到，「3年還是忘不了，痛苦、思念依然存在。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章一出，讓近萬名網友紅了眼眶，紛紛回應「我也覺得跟媽媽的回憶越來越模糊，很害怕，雖然不會忘記媽媽，但以前相處的片段卻無法記得很清楚」、「我媽媽也剛走1個多月，刻意不去想，但看到很多情景還是一直會觸動心裡，下班回到家更是一幕幕的回憶湧上心頭」、「失去親人真的很傷感～無比思念阿爸」、「文字很短，思念好重，拍拍」。

另外，許多熱心網友都建議他定存，直說「存戶頭哦～我媽是這麼跟我說」、「定存吧！這樣會永遠保存好」、「存戶頭裡面，袋子留著」、「拿一部分存在常用的存摺裡當錢母用，其他的就留著日後要置產或是其他的重要開銷一起用」。

►天啊~小棕瓶終於......