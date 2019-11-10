大媽海生館插隊「加碼最壞身教」兒看傻　隊友狂勸...網罵翻嘆：爸爸辛苦了

▲大媽理虧還嗆聲，隊友則在旁邊勸阻。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天到屏東海生館遊玩，沒想到在排隊的過程中，不僅被一位大媽插隊，對方還反過來叫囂嗆聲，就算先生在一旁不斷制止，仍不肯罷休。畫面曝光後掀起一陣撻伐，認為身為人母的她，在孩子面前做了最壞的榜樣。

當事者在爆廢公社發文表示，「我們在海生館，排隊拍照，他們要拍第二次還插隊，連問都沒問在排隊中的我們！」當時，女網友看不下去出言告知，怎料換來的不是道歉或尷尬離場，而是囂張反嗆，「不行嗎？蕭雜某......還有白癡。」

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此舉讓女網友氣憤又傻眼，立刻掏出手機拍照存證，結果對方氣焰更盛，也拿出手機反拍，還說自己想紅，要她po上網。眼看小爭執越演越烈，隊友連忙勸阻，但大媽就是不肯示弱，同時兒子也只能尷尬地站在一旁。

▲後來雙方又碰上了，這回原po錄影存證，而大媽也沒在帕，笑著連罵4聲X。（圖／翻攝自爆廢公社）

事後，女網友將照片po網，沒想到狹路相逢，又再度碰上了；更氣的是，對方態度依舊囂張，大媽甚至還嘻皮笑臉地連罵4聲X，而先生只能無奈的擋在兩人中間，不斷打圓場。後來，原po也被惹火，直呼「插隊妳還敢在那邊大聲，還邊走邊罵人家白X，妳還罵人家蕭雜某，我有罵妳嗎？妳調監視器出來......。」

對此，網友們傻眼回應，「身教言教，台灣的教育不能再沉淪了」、「給小孩子最壞的示範」、「見笑轉生氣」、「哇，妳可以快點吉她，領錢囉」、「爸爸辛苦了」、「可憐的爸爸，無辜的孩子，丟臉的媽媽」、「這種隊友...他先生還真辛苦」。

另外，有人忍不住表示，「海生館逛了這麼多次，倒是沒聽說過要排隊拍照的說法。」對此，原po解釋，最近設立了兩台免費的拍照機，所以會有許多人在排隊等拍照。

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