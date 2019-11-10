南投哥超車慘摔！一起身「變出安全帽」戴好戴滿　神奇魔法驚呆網：黑科技阿

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前收到家人傳來的影片，當時他們開車行經南投小巷，結果對向騎士過彎超車，被嚇到摔倒；重點是，原本他明明沒戴安全帽，但起身後，出現在鏡頭前的他竟「戴好戴滿」，畫面曝光後讓大票網友看呆，就連承辦員警也笑到不行。

網友陳禹彤在「爆廢公社」分享影片，歪樓笑說「家人遇到的小車禍傳給我看，第一次看想說哪裡怪怪的，看第二次發現...咦！安全帽從哪裡生出來的？」

請繼續往下閱讀...

▲▼騎士迎面而來，還沒戴安全帽。（圖／陳禹彤授權引用）

7日當天，她家人開車經過南投草屯一處小路時，有位騎士突然過彎超車，還違規沒戴安全帽，結果超到一半，才驚覺有來車，瞬間嚇到倒車往旁邊摔。

其實，這原本只是一起小車禍，也幸運沒釀成悲劇，但神奇的事發生了。從騎士摔車到起身，短短38秒時間，當他再次出現在鏡頭前時，頭頂竟多出了一頂安全帽，讓人不禁好奇，到底是怎麼辦到的？不過仔細看，他的安全帽扣環並未扣好，所以神補救仍沒到位，依「道路交通安全規則」第88條第2項規定，還是會被罰500元罰鍰。

▲這是什麼妖術XDDD。（圖／陳禹彤授權引用）

陳禹彤還提到，完整影片拿去報案了，這個是有剪輯過的，而警察看到後也笑死。畫面一出，引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「他的頭部安全氣囊成功啟動」、「厲害厲害，跌倒不忘記帽子戴好」、「跟鋼鐵人奈米科技同概念，偵測到危險就會長出來了」、「見証奇蹟的時刻」、「新科技，頭部快撞擊時，自動保護」、「厲害！這種情況下還記得要省500」。

►偷偷分享少女的秘密！