40人吃3060！去零頭被拒「我宮廟總幹事」　豬隊友幫嗆：我們都幾萬塊在點的

▲老闆都沒收開瓶費和清潔費了，還被要求去零頭。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名小吃攤老闆昨晚做生意時，40多人同行吃宵夜，點了3千多元的小菜和啤酒，怎料結帳時，對方要求算整數，而他婉轉拒絕竟被圍剿嗆聲，氣得他po網抱怨，「歹年冬厚瘋人！」

老闆在爆怨公社娓娓道來，昨晚40幾個人來到攤子，只點1600元的小菜、及1460元的酒，同時自備菜和酒，並跟他要了許多杯碗餐具，然而在結帳時，竟厚臉皮要求去零頭。

請繼續往下閱讀...

他怒道，「我跟那個爛人說，我們小本生意不要這樣啦，他跟我說我不會做生意，另一個女的還在那邊大聲嚷嚷，他們出門幾萬塊的菜都在點了，沒看過那麼不會做生意的年輕人。」

一席話讓老闆傻眼，不禁想問「你們40幾個人點多少菜？多少酒？還自己帶菜、帶酒來，然後跟我要盤子裝菜、要杯子裝酒，我連1塊錢的開瓶費、清潔費都沒跟你們收，你們是他X的被狗X到逆？」

更無言的是，對方在離開前，還撂下狠話，自稱是某宮廟的總幹事。他直言，「我覺得這是他個人行為，跟那家宮廟沒關係，只是我真的很討厭遇到這種人，我辛辛苦苦做生意，無非是要賺那幾10塊，有時真的是奇檬子的問題。」

對此，網友們也直搖頭，「以後看到帶菜帶酒的就拒收吧！擺明了就是要場地，不是要消費的」、「一個人吃40塊的菜，笑死」、「幾萬塊的菜都在點，結果零頭付不出來？笑死誰」、「又不是吃30600 去什麼尾數，傻眼」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►天啊~小棕瓶終於......