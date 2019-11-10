3527枚50元！帥爸「戒菸4年存17萬」被虧一堆假幣　結果出爐...長知識了

▲葉志米為了孩子戒菸。（圖／米菲&米粒MifaMily授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

菸齡23年的帥爸為了寶貝兒女，下定決心戒菸，每當有一絲念想時，他就會自罰兩枚50元硬幣，超勵志行動搏得眾人讚賞，但不少人也提醒假幣問題。最近，他終於將這3527枚硬幣分次存入戶頭，而結果再次掀起熱議。

從14歲開始抽菸的葉志米，每天大概1至2包跑不掉，然而一直到他37歲那年，看著懷裡4個月大的兒子時，猛然驚覺三手菸帶來的傷害，於是決定擺脫菸癮。

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▲成功存入17萬6200元，也就是說其中3枚無法辨識。（圖／米菲&米粒MifaMily授權提供）

當初為了徹底執行，但凡他有抽菸念頭，就得投入2枚50元硬幣自罰，4年累積下來，一共存了17萬6350元，他也興奮地說，「戒4年菸讓我省13萬1400元（菸錢），這樣一來一往我賺快31萬耶，感覺還滿賺的！」

如今邁向戒菸第五週年，想起之前眾網友的叮嚀，葉志米再度上「爆廢公社」公布結局，「還記得上次我分享戒菸4年存了17萬6350，因為都是用50塊硬幣來存，超多廢友都說一定有很多假幣，最近我全都拿去硬幣存款機存，3527枚裡3枚假幣，比想像中的還少，所以如果也想用戒菸存錢法的人，可以放心存50塊囉！」

▲▼許多網友看到零錢存款機，忍不住大歪樓。（圖／米菲&米粒MifaMily授權提供）

文章po出短短1小時，已狂吸6千多讚，網友們不禁直呼，「超帥的！小孩會因為你而驕傲」、「我家的戒了1年半又破功了」、「佩服耶，真是好爸爸」、「厲害，我沒抽菸也存不到這麼多」。

有趣的是，大家對於存款機能存硬幣一事，狂歪樓求問。對此，原po也不吝回應，可以上網找零錢存款機的據點，「一次可以300枚，零錢機不多，我也是都開車去很遠的地方存」。

►天啊~小棕瓶終於......

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