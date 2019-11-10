海芋入侵扼殺原生物種　澳政府砸730萬推「三年根除計畫」

▲ 海芋對西澳動植物構成嚴重威脅，當地保育組織發起「海芋根除計畫」。（圖／翻攝自natureconservation官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國殖民者在19世紀中葉將海芋引進西澳，雖然這種植物盛開時在視覺上相當驚艷，但它們的存在不但卻對當地原生植物構成了嚴重威脅，甚至導致大量牲畜因為誤食而死亡。為了不讓這種有美麗又危險的植物繼續扼殺更多生命，澳洲保育團隊獲得政府資助，將展開為期三年的「海芋根除計畫」。

根據「澳洲廣播公司」報導，任職於「澳洲瑪格麗特河域自然保育區」的保育人員珍妮薇（Genevieve Hanran-Smith），絕大部分的工作時間都忙著消滅海芋。她提到，「雖然遊客們可能覺得海芋很美，不過，對於真正愛護這一塊土地、珍視這個地區多元性的人們而言，海芋實在是非常醜陋，因為它們有著恐怖的侵略性。」

珍妮薇說明，海芋和當地其他的物種競爭激烈，它剝奪了許多植物的生存空間與機會，並吞噬、佔據本來屬於某些生物的棲息地和資源，因為海芋有毒，許多動物就因為誤食而死亡，像是在瑪格麗特河域的一間農場裡，就已經有多達200頭的綿羊因為吃下有毒的海芋而喪命。

西澳生物多樣性、保育與景點部門負責人班恩（Ben Lullfitz）也表示，「海芋已經證明了自己本身就是一個嚴重的問題。尤其是現在它們發展成熟，也廣泛蔓延、分布到其他地方，這成為一個巨大的問題。」

班恩說到，即使政府努力控制這些位於「高價值保育森林」及公園的海芋數量，不過要將問題完全杜絕，需要大量的金錢開銷，絕對不是一項容易的任務。

儘管如此，許多小型土地管理團體及義工，仍然不願放棄消滅海芋的希望，地主史蒂夫（Steve Castan）透露，他已經做好與海芋「10年拉鋸戰」的準備，他的鄰居們也加入了這場戰役。他說，「我在買下這塊土地後，直到與其他人討論，我才了解到海芋是一種多麼可怕的外來種。我認為，讓人們意識到海芋的危險性，並徹底剷除它們，是地主的責任，這非常重要。」

為了解決海芋帶來的問題，瑪格麗特河域保育組織已經獲得西澳政府近35萬澳幣（約新台幣729萬元）資助，展開「三年海芋根除計畫」，請到專業團隊給予當地幾百名地主專業的「除草建議」，並定期噴灑除草劑。

Arum Lily Control The Arum Lily Blitz - Genevieve Hanran-Smith- Nature Conservation talking how best to Control Arum Lily www.natureconservation.org.au/our-work/coordinated-weed-control/arum-lily-blitz/ www.cowag.com.au 由 Cowaramup Agencies 發佈於 2019年6月29日 星期六

西澳卡佩爾土地保育委員會（CLCDC）也同樣受到西澳政府支持，在圖阿特森林國家公園（Tuart Forest National Park）進行了三年制的噴藥計畫。目前委員會已經在森林中一個較小、被柵欄隔絕的區域，成功消除了所有海芋。對此，委員會秘書布朗溫茵（Bronwyn Mutton）提到，「這部分的成功，讓我們看見了更多的希望。」

據了解，相關文獻曾指出，英國殖民者在19世紀中後期，在西澳巴瑟爾頓市（Busselton）附近種植海芋這種源自南非的植物，海芋發展迅速，隨著時間，現在已經蔓延到班伯利（Bunbury）至奧古斯塔 （Augusta）的各城鎮，增添了不少麻煩。

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