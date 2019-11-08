麥當勞4盎司牛肉堡存放24年　未腐壞連芝麻都還在

▲兩人把1995年的麥當勞牛肉漢堡保存至今。（圖／翻攝自Facebook／Eduards Nits）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲男子狄恩（Casey Dean）及尼茨（Eduards Nits）1995年時在澳洲阿德雷德（Adelaide）的麥當勞用餐，剩下一個4盎司牛肉堡吃不下便打包帶走。兩人計畫把漢堡「永遠保留下來」，於是裝進用木板和紙板做成的盒子中。過了24年後，漢堡至今還放在棚屋中，並且保存完整未腐壞。

根據ABC報導，現年39歲的狄恩和38歲的尼茨24年前在阿德雷德麥當勞用餐，點了滿桌的食物，因吃不完而將牛肉堡打包。一名友人開玩笑表示，「要把放漢堡留下，等我回來！」但友人之後爽約，兩人便突發奇想打算把漢堡保存下去。把漢堡裝進盒子內，與衣服夾雜一起放在尼茨姐姐的棚屋中。

儘管漢堡的大小比原始尺寸還要小一點，但外觀看起來沒有損傷，沒有發霉腐壞，也沒有異味，甚至也沒有被老鼠啃過的痕跡。狄恩表示，「就連芝麻也都還在，只有少數幾顆掉落。」他們認為，這是世界上「最古老」的麥當勞漢堡，已經超過在冰島展示櫃中10年之久的漢堡。2020年11月漢堡就滿25歲了，他們認為這是許多婚姻都無法完成的目標，並且將漢堡視為夥伴。

不過兩人所居住的城市，夏天高溫高達攝氏30度以上，許多人懷疑此事件的真實性。狄恩表示，透過老舊的包裝紙，可以推測出漢堡的製作日期可能是1990年代中期。麥當勞發言人曾在2013年時，回應過關於漢堡保存時的問題，「在乾燥的環境下，一旦經過煮熟的食物，就沒有足夠的水份維持細菌的滋長。」

營養師蒂姆.克勞（Tim Crowe）表示，「正是高鹽分的含量，使麥當勞漢堡可以防止腐化，這種保存食物的方式已有多年歷史，果乾的原理亦是如此。」良好的儲存方式也有助於食物保存。