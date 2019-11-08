「青眼白龍」刺青250處！染藍雙眸失明3週　她曝：像被10片玻璃狂刮

▲盧克把雙眼刺成藍色。（圖／經IG帳號@amber__luke授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在澳洲新南威爾斯州（New South Wales），一名自稱「青眼白龍」（Blue Eyes White Dragon）的女士盧克（Amber Luke）擁有約250處的紋身，最特別的是，她決定將自己的眼睛染成藍色，不料在手術後竟失明了3週，她並不後悔，認為這是她對「美」與眾不同的想法。

據澳洲《週日時報》（PerthNow）、《澳洲新聞》（News.com.au）報導，24歲的盧克在16歲時開始了第一次的刺青，目前已花費3萬5000美元（約新台幣106萬元）改造身體。盧克表示，她在過去曾被診斷患有抑鬱症，甚至還有自殺的念頭，但她在紋身時，竟有了「負能量釋放」的感受。

盧克認為，每個人對於「美」都會有自己的想法，所以「不管他們說什麼，都只是他們的意見」，她的美與眾不同。她不只擁有了250處的紋身，還進行了隆乳、將舌頭劈開、把耳垂拉長，先前還把自己的眼睛染成藍色，並自稱自己是「青眼白龍」。

不過，透過藍色墨水刺眼的過程其實非常危險，一不小心就會失明，盧克花了40分鐘進行手術，堪稱她迄今為止最危險的手術。她透露，在刺青時，「一旦眼球被墨水滲透，就好像有人抓住了10片玻璃碎片往我眼睛刮」，而在事後，她還短暫的失明了3個星期，進而決定不再進行「極端」的身體改造。

盧克的母親維基（Vikki）表示，「當我認為這有危險時，為什麼要對自己這樣做？」雖然她得知女兒要把眼球染成藍色時，甚至哭了出來，但卻也知道，即便說再多，孩子都還是會照著自己的意願去做。

盧克現在希望自己能在明（2020）年3月前，讓自己的身體全部覆蓋上紋身圖案，如果身體的空間不足，她的雙腿還有一些縫隙能夠刺出更多紋身。雖然這些行為受到外界些許的批評，她也曾感到困擾，不過現在已經學會如何應對，並學習只接受正面意見而忽略負評，還得到朋友、家人和不少陌生人的支持。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；

生命線協談專線：1995