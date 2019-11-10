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柯文哲談潛艦國造：台灣應優先發展無人載具、網軍

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▲▼柯文哲陪同李旻蔚赴三重跳蚤市場掃街拜票。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日前往基隆進行傾聽之旅時，表示自己對「潛艦國造」抱持懷疑態度，認為國防可以變的小巧，像毒蝦一樣，呼籲政府量力而為。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲10日受訪表示，他認為「台灣應該是無人載具和網軍第一優先」，因為比較便宜、可以控制，又是台灣的強項。

柯文哲10日至苗栗白沙屯拱天宮參拜，並為黨籍立委參選人朱哲成拉票，被問及潛艦國造議題，柯文哲指出，這蠻專業的題目，「這沒有辦法...這涉及專業」，「國防自主是要啦，但是怎樣才是最大的國防自主」，應該是提出主張的要去講他的概念。他並表示，以他個人而言，在不對稱戰爭下，「台灣應該是無人載具和網軍第一優先，因為這比較便宜，而且台灣自己可以控制，又是台灣的強項」。

談到不分區名單，柯文哲說，安全名單現在很難猜，選前10天再說比較準，包括親民黨主席宋楚瑜親征，如果真的出來對親民黨的影響，以及時代力量目前是分是合，這都讓能過5%的小黨變得很難預測；至於不分區目前第一名的人選有誰，是否就是台北市政府顧問蔡壁如，柯文哲表示，等到公布了大家就會知道了。

另外，有關民眾黨拒絕前民進黨立委沈富雄排不分區第一，柯主席指出，當時有拜訪過他，但他沒有意願，至於他說被列第一名就願意出來選，柯文哲強調，那是很早之前鴻海創辦人郭台銘有可能選總統時說的，後來郭沒選他就沒提了。沈富雄是他的老學長，他是有問過以後民眾黨若進立法院，沈富雄能不能當總顧問。

針對台北市議員許淑華稱民眾黨若進入國會，將成立院大怪獸，造成國政推動阻礙。柯文哲回應，台灣三次政黨輪替，國民兩黨都曾經執政過，現階段應該是如何跳脫藍綠泥沼，讓台灣重開機，對民進黨來講，當然繼續做下去最好，問題就是說過去三年中，民進黨行政權、立法權都拿到，大家覺得怎麼樣？

柯文哲強調，民眾黨的核心價值，就是國家治理，這是很嚴肅的題目，不管芒果乾或發大財 ，一個是訴諸統獨意識型態，不去解決問題，就用芒果乾蓋過去，另一個則是太沒有內容，民眾黨是用科學、務實、對話、數據，講的是效率，這是台北市政府目前在做的，包括前瞻計畫的補助款發下去，執行效益是多少？這是國家最大的問題，錢花下去卻沒效果，浪費國家的錢，台灣以前是亞洲四小龍第一名，現在都快被踢出去，這是要馬上解決的問題。

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