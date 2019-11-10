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十點分析看好「郭宋配」　苦苓：下架小英的唯一可能

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▲▼宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

▲宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

2020大選倒數，親民黨主席宋楚瑜將於13日宣布參選總統，而外界猜測副手人選極有可能是鴻海集團創辦人郭台銘，「郭宋配」的組合備受矚目。對此，作家苦苓提出十點分析，看好「郭宋配」就是「下架小英」的唯一可能。

苦苓表示，郭宋配讓許多人不必再「含淚投英」、「含淚投韓」或是「含淚不投票」，有了更好的選擇，也會大幅提高投票率，「全國首富站出來救台灣」加上「政壇老兵的最後一戰」，必定可以感動人心、爭取更多中間選票。

苦苓10點分析如下：

1.兩個人都是「中華民國派」，都不是主動背棄國民黨，更不會背離藍營基本價值，大家可以安心投票。

2.郭的熱情和資源，加上宋的資歷和人脈，顯然是「下架小英」的唯一可能（韓國瑜已經明顯做不到了！）。

3.讓許多人不必再「含淚投英」「含淚投韓」或是「含淚不投票」，有了更好的選擇，也會大幅提高投票率。

4.兩個人的能力、品德、修養都比韓國瑜好太多，可以吸收許多對韓「終於失望」的選票，支持度必定一路向上、達到高峰。

5.宋楚瑜不計輩份，甘為副手，且以自己豐富的政治資歷輔佐郭台銘的不足，保住中華民國的命脈，將成為歷史上的佳話。

6.原本不表態的30%的選民，終於可以有機會在「討厭民進黨」又「討厭國瑜黨」之下，有票可投了。

7.雖然時間稍短，但是兩人的爆發力十足，加上原本郭粉的期待，以及對宋省長的懷念，將會捲起風雲、成為選戰的矚目焦點。

8.根據之前的民調，郭台銘出選對小英的影響大於對韓國瑜，所以韓粉也不能怪人家連累他，只能怪自己不爭氣。

9.「全國首富站出來救台灣」加上「政壇老兵的最後一戰」，必定可以感動人心、爭取更多中間選票。

10.原本岌岌可危的親民黨政黨票，也將因此大量增加，讓親民黨成為國會第三勢力，對台灣民主政治的發展，也是一個正向的指標。

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