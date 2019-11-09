探秘苗鄉／單腳綁5m竹竿「高空唱川劇」　參演「大壩高裝」小學生限定

記者曾俊豪、鄭思楠、韋依蘋／四川報導

到興文石海旅遊，除了體驗自然風光、苗族文化之外，當地還有一項特色民間文化「大壩高裝」。這是來自興文縣大壩苗族鄉的一種高台古裝戲，特色在於，演出者都是小朋友，他們站在離地5公尺的竹竿上演出川劇名段如「天仙配」、「西遊記」等，極具視覺效果。

「大壩高裝」的由來，可以追溯到清康熙三年(公元1664年)，當時江西、湖廣、廣東有大批移民湧入興文大壩，並帶來抬閣習俗，由兒童扮劇祈福與大壩當地的文昌帝君祭祀巡遊、花燈習俗、川劇等自然結合，並在乾隆、嘉慶年間，形成特色民間文化。

▲站頂裝的小朋友對身高、體重都有嚴格要求。（圖／記者曾俊豪攝）

「掌上蜀show第二季・兩岸新媒體體驗採訪活動」7日前往興文縣，在走訪興文石海的行程結束後，採訪團在出口處見到了傳說中的大壩高裝，由於演出的時間還沒到，工作人員還一度用紅布將裝台團團圍住，不過，還是可以看到，站在裝台上的兩名小演員，早已梳妝完畢，蓄勢待發。

時間一到，便看到高台下方的四名成人，將高台緩緩推出預備區，這時候，最上方的兩名小朋友，以及高台下方的三名小朋友，便開始演出，僅管唱功不是很成熟，但他們踩在離地5公尺的竹竿上演出，驚險的畫面，仍讓現場遊客看的目不轉睛，紛紛拿起手機、相機拍照紀錄。

▲採訪當天看到迷你版的大壩高裝。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸國家級非遺大壩高裝傳承人李陶在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，當天表演的高度並不是最高的，正常演出的高度是離地7公尺。為了確保演出的安全性，頂裝的兩名小朋友都會特別挑選過，「身材要瘦小、高挑，身高一般130公分左右，體重約30公斤，才便於操作，因為要把小朋友扛在肩頭上綁上去，因此頂裝的小朋友要高挑瘦小。」

李陶表示，小朋友在培訓時有獨特的方式，會讓他們站在裝台上，並且來回推動裝台晃動，一方面訓練腦袋不暈，一方面一個是腦袋不暈，一方面則是訓練膽量，由於演出時是一腳綁在裝台上，因此也會訓練站的時間，一般最多站一個多小時。

▲興文縣是四川苗族人口最多的地方。（圖／記者曾俊豪攝）

他還提到一個有趣的現象，由於高裝在當地是知名的文化傳承，因此家裡的小孩如過能夠站高裝，家裡的的大人都會覺的很榮耀。儘管如此，大壩高裝還是面臨傳承的斷層。

李陶說，自己的老師97歲，傳承隊伍平均60歲，現在隊中最年輕的是自己，但今年也已經33歲，「往下就沒有了傳承人，出現斷代，因為訓練的東西很多，從唱腔、肢體動作，整個裝台的造型與設計都是大壩高裝的文化精髓。」

▲苗族傳統刺繡。（圖／記者曾俊豪攝）