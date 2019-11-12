四川崛起／不只看「本熊」　成都瞄準「大貓熊文創」推舞台劇

記者鄭思楠、曾俊豪、韋依蘋／四川報導



成都大熊貓繁育研究基地是大陸乃至世界著名的貓熊科研繁殖、公眾教育和教育旅遊的綜合性研究機構和旅遊目的地。「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動9日來到研究基地，和這些「憨態可掬」的「萌寶團子」零距離互動。



採訪團一來到這裡，就發現成都大熊貓繁育研究基地和想像的不太一樣，「原先以為只不過貓熊數量會多些，沒想到實際卻超乎想像。」他們稱，這裡的貓熊簡直是享受著王子公主的待遇，不僅有野生室外活動地，還有別墅豪宅般的住宅區，甚至是連貓熊媽媽的產房也分太陽和月亮兩種，獨具特色。

▲▼許多遊客都來到成都大熊貓繁育研究基地看可愛的貓熊 。（圖／記者鄭思楠攝）

園區還為貓熊建設貓熊別墅、貓熊產房、貓熊廚房、貓熊醫院等。而且每個貓熊別墅裡的貓熊都有自己的個人資料，出生年月日、經歷和特點等完全展現在一張小小的紙上。此外，基地也模擬大貓熊的野外生活環境，建有湖泊、溪流、竹林、草坪等，園內導示牌和園區遊覽圖一目了然。



近年來，大陸官方藉著貓熊的「萌」做起國際關係，將他們租借到其他國家擔任「貓熊大使」，而在大陸本土，則進一步開發「貓熊IP」，設計上萬種版權產品，一面傳播貓熊文化，一面獲取經濟效益。

▲▼可愛的貓熊。（圖／記者鄭思楠攝）

四川省委書記、省人大常委會主任彭清華曾指出，「成都要深度挖掘和全面利用好貓熊這一超級IP，通過項目建設和宣傳推介，進一步講好貓熊故事，弘揚貓熊文化，發展貓熊產業，著力培育『貓熊+』品牌體系。」



也因此，當地的貓熊產品不僅只有娃娃、磁鐵、包包，現在還有針對貓熊音樂、雜誌、書籍、影視、網站等方面進行嘗試，未來還將推出舞台劇、影視劇、出版、文化藝術展覽等多種貓熊文創品牌。

▼貓熊寶寶。（圖／記者鄭思楠攝）