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大三罷2港青遭槍擊　陸委會批港府「血腥鎮壓」

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▲▼香港11.11發動三罷、黎明行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港11.11發動三罷、黎明行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／台北報導

針對香港「大三罷」釀流血衝突，陸委會今（11日）下午發表聲明，表示近期香港示威及不合作運動不斷，香港警方面對示威人士的處理及應對手段更趨粗暴及失序。今日香港警方再次以實彈槍擊手無寸鐵的抗爭人士，「此一血腥鎮壓惡行，已引發香港民眾極度的不滿與憤怒。」

陸委會指出，「全世界都已聽見香港民眾的怒吼心聲，執政者加大打壓及管控力度，無助於跳脫以暴制暴的惡性循環，中共及港府港府應以更高的智慧、更開放的心態，妥善回應民眾期待。」

11日的「黎明行動」一早就失控，2名員警上午連開3槍射傷青年，香港港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部高級警司汪威遜下午開記者會回應。港警稱，是因為擔心配槍被示威者搶走，只好出此下策；另外，騎著警用機車衝撞人群的交警已經被即時停止所有前線工作。

▲▼遭到警方開槍的21歲男子以及遭點火的57歲男子都處於命危狀態。（圖／翻攝自香港臉書論壇）

▲遭到警方槍擊的21歲男子以及被焚身的57歲男子都處於命危狀態。（圖／翻攝自香港臉書論壇）

除了港警開槍受矚目，馬鞍山也有一名男子因為與示威者爭論，遭到黑衣人潑灑易燃液體，並隨即變成「火人」，該男子隨後被送往威爾斯醫院深切治療部接受治理。警方目前將此案暫列襲擊，並派警員封鎖現場進行調查。

不過，針對此事，陸委會在新聞稿中並未特別提及，僅表示，「各方亦應放下手中的武器及激進的做法，尋求和平理性對話空間，才是使香港社會回復穩定的有效解方。」

陸委會也提醒國人，基於人身安全考量，應避免前往香港示威活動現場。若在當地遭遇問題，可撥打本會香港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助電話（852-61439012），尋求協助。

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