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四川崛起／看好「26條」開放5G　華燦工場李偉邦：邀台技術團隊登陸

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▲▼四川華燦工場創業服務部負責人李偉邦。（圖／記者曾俊豪攝）

▲四川華燦工場創業服務部負責人李偉邦。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、鄭思楠、韋依蘋／成都報導

大陸國台辦、發改委等20部門出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱「26條措施」），四川華燦工場創業服務部負責人李偉邦指出，自己最感興趣的是5G通信與智慧城市，目前正著手兩件事，第一，跟研究院探討哪些項目可以使用，第二是到台灣佈局，派同事赴台招商，希望延攬技術團隊登陸。

華燦工場源於2014年中國高等教育學會、中華中山文化交流協會、北京歌華文化發展集團等創辦的兩岸新銳設計競賽「華燦獎」。華燦工場·成都空間則是中國航天科工集團有限公司等出資成立，雙創平台定位「兩岸+雙創」模式運營，以「智能通信、文化創意」為核心，面向兩岸創業青年。

▲▼華燦工場,四川,掌上蜀show,。（圖／記者曾俊豪攝）

▲華燦工場內部陳列川台70條內容。（圖／記者曾俊豪攝）

李偉邦在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，自己在學生時期讀電機系，研究所則是通信相關領域，因此在「26條」開放後，他最關注的是5G通信與智慧城市，「因為5G技術是很核心、機密技術，如今開放，表示大陸願意和台灣技術團隊交流，展現一種信任。」

他舉例，華燦工場・成都空間的合作方是航天科工通信技術研究院，背景是央企，因此很多技術不能公開與合作，「26條出來之前，有跟航天科工通信技術研究院溝通過項目，但對方有點避諱，現在政策出台，就能展開合作。」

▲▼華燦工場,四川,掌上蜀show,。（圖／記者曾俊豪攝）

▲華燦工場台北站負責推介台灣優秀項目西進。（圖／記者曾俊豪攝）

李偉邦說，團隊接下來有兩件事要做，首先是跟研究院探討哪些項目可以使用，第二是到台灣佈局，會派同事赴台招商，希望延攬技術團隊西進。此外，明年還要舉辦5G項目對接會，邀請台灣學者到四川交流，跟研究院商討有無項目合作機會。

《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》提供台灣企業優惠待遇，包含5G、民航等重大技術領域，讓台灣民眾可以在大陸同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策，支援兩岸青年就業創業基地示範點建設等；另外包括為台灣同胞在領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利。

▲▼國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

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