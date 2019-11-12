「2019掌上蜀show」落幕　8天領略川南三大城「騰飛之路」

▲兩岸新媒體人錄製「蜀show直播間」特別節目。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠、曾俊豪／四川報導



「掌上蜀show第二季·兩岸新媒體體驗採訪活動」10日正式落幕，採訪團活動結束前，還在成都錄製「蜀show直播間」特別節目，分享此次參加活動的心得。幾位受邀出席活動的台灣作家、演員都不約而同表示，對川南留下深刻印象。

川南經濟區是四川沿江和南向開放的重要門戶、具有得天獨厚的區位發展優勢，同時經濟活力強勁，加之文化底蘊深厚，是綜合觀察四川經濟社會發展的新視窗。《ETtoday新聞雲》今年再次受邀出席活動，11月3日抵達成都，隔天一路南下至自貢、瀘州與宜賓等地，再返回成都，活動在10日當天正式落幕。

8天的行程裡，採訪團聚焦文旅融合與鄉村振興、非遺文化傳承、四川自貿區發展、川台經貿合作、大熊貓文化傳播與台灣青年創新創業等主題。除兩岸媒體外，台灣資深旅遊部落客陳耀恩、旅遊作家妮可魯，以及演員曾柏辰也受邀出席活動。

▲▼「掌上蜀show第二季·兩岸新媒體體驗採訪活動」8天中走遍川南3個城市。（圖／主辦方供圖）





其中，資深旅遊部落客陳耀恩已連續兩年參加活動，對於第二季與去年有何不同，他表示，「第二季的活動和第一季相比，創出了不同格局，讓我看到一個多元、立體的四川。」

陳耀恩指出，除了成都，此行領略川南不同城市的風光，了解每座城市不同的文化底蘊，「不管是舌尖上的旅行，還是我鏡頭下的風景，或者是感受四川蓬勃發展的新興動力，我都感覺收穫非常豐富。」



作家妮可魯則在節目上提到，此行最印象深刻的地方是瀘州老窖的釀酒廠，「這是此次行程中唯一造訪的酒鄉，我去過世界上許多以釀酒出名的地方，像是法國波爾多、義大利托斯卡尼、日本伏見等，我覺得，酒承載著一個地方的風土記憶。」

▲採訪團親自製作彩燈。（圖／主辦方供圖）



對於8天的行程，她表示，印象最深的就是「四川要安逸」這句話，「這個安逸不是活的很懶散，是四川人把自己的生活過得很好、平安樂活；我們這次去了自貢、宜賓、瀘州等地，他們都透過文化的方式振興當地經濟，興文振興苗族文化，自貢有恐龍、鹽、彩燈文化，瀘州有酒文化，運用文化的軟實力發展經濟，讓四川繼續安逸下去。」



演員曾柏辰印象最深的則是興文石海，「景區地下的景觀簡直就是超脫於現實的異世界，超級震撼。」除此之外，他說，這次還看到各地的傳統文化，比如體驗了油紙傘、古法釀酒等，「給我的感覺是以舊的傳統文化推動新的科技發展，這點是我認為這些城市不可複製的吸引點。」

▼採訪團都對川南留下深刻印象。（圖／主辦方供圖）