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四川崛起／成都天府機場「興建ing」　飛上天俯瞰「太陽神鳥」雛形

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記者鄭思楠、曾俊豪、韋依蘋／四川報導

興建中的成都天府國際機場，建築面積相當於46個標準足球場，預計2020年建成竣工，2021年上半年實現通航。「掌上蜀show」兩岸新媒體採訪團8日搭乘「川報號」直升機飛越天府國際機場，俯瞰中國大陸西南方最大機場的建設工程。

參訪團分批搭乘直升機升空，進入眼簾的就是已經蓄勢待飛的航站樓雛形。台灣資深旅遊部落客、攝影達人陳耀恩下飛機後感慨，「第一次從空中俯瞰建設中的機場，仿佛參與到四川航空變革歷史中，四川經濟一定會隨著機場開通而再次起飛。」

▲▼成都天府機場,四川,掌上蜀show。（圖／記者鄭思楠攝）

▲正興建中的成都天府機場。（圖／記者鄭思楠攝）

在高空中俯瞰，可以發現兩個航站樓很像「翅膀」，事實上，天府國際機場的構想便是取自金沙「太陽神鳥」，T1、T2航站樓與旅客過夜用房共同組成「神鳥托日，展翅待飛」的寓義，為大陸首次採用的「手拉手」單元式航站樓，兩個航站樓既相互獨立，還能夠通過空側連廊和APM（自動旅客）捷運系統便捷聯繫，在同等規模機場中，可實現車輛落客距離最短、近機位數量最多、旅客步行更便捷。

華西十二公司天府國際機場T2航站樓項目部技術負責人劉春輝說，工程最大的挑戰來自從機場下穿的成都至自貢高鐵線，「這條高鐵設計時速達350公里，埋深為地下25米，將來運行過程中能不減速穿越航站樓，是全世界首條時速350公里、直接下穿機場航站樓的高速鐵路。」

▲▼成都天府機場,四川,掌上蜀show。（圖／記者鄭思楠攝）

▲▼興建中的成都天府國際機場，預計2020年建成竣工，。（圖／記者鄭思楠攝）

▲▼成都天府機場,四川,掌上蜀show。（圖／記者鄭思楠攝）

他提到，「由於是斜穿，穿越距離長達464公尺，影響了整個航站樓大廳1/3的施工區域和一條指廊，對噪音控制和減震的要求極高；而大廳又是航站樓的中樞，值機、候機、行李托運，未來都在這裡進行，因此施工難度是航站區域之最。」

成都天府國際機場建成後，將使成都成為繼上海、北京之後，大陸第三個擁有「雙國際機場」的城市。根據規劃，機場總共建設6條跑道、4座航站樓。一期工程按滿足到2025年，有共計4000萬人次、貨郵輸送量70萬噸、飛機起降量32萬架次的目標設計；遠期工程將滿足年旅客輸送量9000萬人次需求。

▼採訪團乘坐直升機從空中俯瞰興建中的機場。（圖／記者鄭思楠攝）

▲▼成都天府機場,四川,掌上蜀show。（圖／記者鄭思楠攝）

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