花蓮花彩節引入48萬人潮　趁勝追擊再推「花現針愛」PART II

▲花蓮太平洋花彩節活動即將邁入第30天，已吸引逾48萬人次參觀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019太平洋花彩節活動即將邁入第30天，吸引逾48萬人次參觀，為讓遊客耳目一新，8日再推出「花現針愛」PART II，新版的展演內容以花的元素製作了炫麗的動畫特效，配以輕快柔美的音樂旋律，牽引觀眾進入一個夢幻繽紛的花園，期望海內外旅客在白天盡情享受花蓮大山大水之美後，晚上逛遊花彩節、東大門夜市、金三角商圈，體驗花蓮「花花夜世界」之美。

2019太平洋花彩節首創的夜花園裝置藝術概念，將花蓮的夜晚打造的美輪美奐，獲得了許多國內外觀光客的讚賞，成為許多觀光客必訪的打卡拍照景點，5日為止已突破了48萬參觀人次，成功帶動東大門夜市商機，夜市兌換劵額創下全國第一。

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活動現場有拍照上傳花蓮觀光粉絲團或IG的活動，除了可以獲得每日限量的紀念品外，更有機會參加花蓮星級觀光飯店、旅館及特色民宿住宿券的加碼抽獎活動。

新版主秀「花現針愛」PART II展演內容中增加了花蓮原住民族元素，讓所有觀眾能看到花蓮多元文化的一面，搭配各種奇幻科技的燈光特效，再次打造出令人驚嘆的聲光科技秀。

太平洋花彩節活動9大主題燈區的展出，將持續到11月30日為止，歡迎還沒前來的旅客，觀光處代理處長張志翔表示，全國民眾要抓緊機會前來觀賞，花彩節活動會場緊鄰東大門夜市，會場周邊有結合迷宮探險、太空基地、太空尋寶APP，適合闔家一同來冒險的「SNOPPY花蓮迷宮探險」活動。

▲花彩節活動趁勝追擊推出新版的展演內容，以花的元素製作炫麗的動畫特效。

花蓮大型觀光活動輪番上陣，11月23日將舉辦「2019太平洋溫泉花車嘉年華」，為全台規模最大結合溫泉和花車遊行的嘉年華盛宴；花蓮溫泉專車將於11月22日啟動，每人只要699元即可享有結合溫泉、美食及縱谷內等套裝遊程；深受好評的「2019-2020太平洋觀光節」也將於年底推出，只要一張火車票，就可以與眾多亞洲偶像巨星一起瘋跨年！緊接著還有不可錯過的「2020太平洋燈會」，歡迎全國民眾到花蓮，體驗獨有的「花冬之旅」。

相關活動資訊可於下列網址查核

花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/

2019太平洋花彩節官網http://www.hl-pacific-flower.com.tw/about.php

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/