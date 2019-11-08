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台中3屍案狠掐傳播女！男友悶殺2幼子　曾回現場「冷氣蓋屍臭」

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記者柯沛辰／綜合報導

台中市中區一處公寓出租套房7日發生母子3屍命案，警方認定同居的陳姓男友涉有重嫌，8日在彰化網咖將人逮捕。陳男坦承，他與女友發生爭吵，盛怒之下掐死對方，再以棉被悶死親生的雙胞胎男嬰，之後他一度返回現場滅證，但仍掩蓋不住陣陣屍臭，東窗事發。

中區光復路一處出租套房7日傳出異味，鄰居察覺有異報案，不料消防破門後竟驚見29歲陳姓少婦及一名男嬰陳屍床上，分別被以棉被包裹，研判死亡數天已呈現屍斑，立刻通知警方到場釐清。

▲▼台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小。遺體送出。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中出租套房一床3屍，遺體運出。（圖／記者白珈陽攝）

警方到場後發現，現場沒有打鬥痕跡，冷氣依舊運轉，不料掀開遺體身上的棉被，竟驚見母親懷中還抱著一名男嬰，至此確定是3屍命案，後經身分釐清是母子，一對雙胞胎都未滿1歲，但死者手機、錢包不翼而飛，同居男友也不見人影。

警方分析案情後，懷疑同居陳姓男友涉嫌重大，8日循線追查後，在彰化溪湖一間網咖將人拘捕。誇張的是，當時陳男人在網咖角落呼呼大睡，相當安穩，事後連員工都詫異「他看起來一點都不像殺人犯！」

▲▼台中三屍命案，同居人窩網咖畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲同居男友犯案後失聯，窩彰化網咖呼呼大睡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳男到案後坦承，他3日因感情因素與陳女發生口角，一怒之下掐死陳女，後來心想一不做二不休，以棉被悶死親生雙胞胎男嬰。事後，他曾返回案發現場，將私人物品及陳女手機帶走，持續開冷氣掩蓋氣味。

據悉，死者陳女從事傳播工作，與陳男是初戀，後來分手與另一人結婚，和田姓前夫育有1子1女，卻不堪家暴問題，在去年中離婚收場。之後，陳女重逢陳男舊情復燃，陷入熱戀，兩人在台中租屋同居，還在去年底誕下一對雙胞胎男嬰，

如今陳女及一對男嬰遭殺害，屍體腫脹難以辨認，推測已死亡多日。目前檢警相驗後，發現陳女及男嬰口鼻、臉部有不正常出血情形，將擇日解剖進一步釐清確切死因。

▲▼台中3屍案，台中地檢署。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）

▲陳姓嫌犯8日晚間移送台中地檢署。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）

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