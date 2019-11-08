同居男狠殺母子3人！高大成曝「第一眼」關鍵：2幼嬰口鼻出血

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市29歲陳姓女子與2名不到1歲的雙胞胎男嬰7日陳屍在租屋處被發現，警方到場時初判沒外力所致，但觀察後發現死因不單純，循線逮捕29歲的陳姓男子，確定為他殺。法醫高大成表示，正常燒炭、服藥輕生的遺體，不會有母子3人的情況。

台中市中區光復路一處公寓傳出異味，鄰居察覺情況不對後立刻報警處理。當警方通知房東開門時，發現房內現場乾淨、冷氣開很強，陳女抱著一名男嬰裹在棉被中，另名男嬰也被棉被蓋住。

▲▼陳姓男子狠殺女友及雙胞拍兒子後，躲在網咖內度日。（圖／記者唐詠絮翻攝）



警方初判無外力介入，但隨即發現陳女的錢包、手機及證件都消失，且房內沒有炭盆或藥物，故意開很強的冷氣疑似想遮蓋屍臭味，因此全力往他殺的方向偵辦。隨後，警方在彰化的網咖逮捕陳姓男嫌，對方也坦承殺人。

陳男供稱，他常跟女友因生活大小事發生口角，日前情緒失控錯手將對方勒斃，才會拿棉被將親生的雙胞胎男嬰一起悶殺。據悉，兩人在親友面前感情不錯，甚至中秋節聚會時還一起烤肉吃飯，留下許多歡樂的照片。

▲高大成表示，母子3人的遺體可以看出是受外力壓迫。（組圖／記者白珈陽攝、翻攝高大成臉書）



據《三立新聞》報導，高大成表示，檢警第一時間勘驗遺體時，發現陳女及兩名未滿1歲的男嬰口鼻出血，這代表死者生前遭到外力壓迫，研判是窒息所致，與燒炭、服藥輕生的徵兆不同，這也是檢方發現、並追查監視器的關鍵。

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