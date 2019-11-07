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「段純真牛肉麵」廣三SOGO店　用過期麵條被抓包！

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▲▼段純真牛肉麵遭查獲過期麵條改標，甚至存放過期滷豆干牛筋。（圖／民眾提供）

▲段純真牛肉麵廣三SOGO店遭查獲過期麵條改標。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

知名「段純真牛肉麵」竟用過期麵條！檢警調查王座餐飲公司旗下品牌段純真牛肉麵廣三SOGO店，發現竟因進料太多，將過期白麵條（陽春麵）擅自改標，甚至還被查到有過期滷豆干、牛筋在冰箱當備料，依法裁罰60萬。台中地檢署偵結，將經理、組長及店員3人依虛偽標記及偽造文書罪起訴。

起訴書指出，王座餐飲公司位於新竹縣，旗下的品牌段純真牛肉麵，因湯頭跟滷味聞名，全台有多家加盟店。段純真牛肉麵廣三SOGO店2018年12月採購麵條，保存期限只有5天，店家卻因為訂太多，如果過期丟棄會被總公司責怪，影響績效，中區陳姓經理從黃姓內場人員口中得知後，竟指示黃將有效日期劃掉並延後2天，繼續使用。

▲▼段純真牛肉麵遭查獲過期麵條改標，甚至存放過期滷豆干牛筋。（圖／民眾提供）

▲▼該店除將過期麵條改標，甚至存放過期滷豆干牛筋。（圖／民眾提供）

▲▼段純真牛肉麵遭查獲過期麵條改標，甚至存放過期滷豆干牛筋。（圖／民眾提供）

王座總公司人員同年12月27日前往廣三SOGO店稽查，當時百貨副總就反映油煙罩不潔，總公司稽查後發現冰箱竟有這5包劃掉改標的麵條，當下才下令丟掉。

今年7月間，段純真廣三SOGO店採購白麵又因為訂太多，有8包麵條過期約5、6天。楊姓組長擔心遭上級責罵，竟用新塑膠袋重新包裝，再貼上假的製造日期及有效日期，放冰箱當備料。

檢方查出，製麵廠出廠的標籤是電腦列印，但楊姓組長所做的卻是手寫的，一看就知道麵條是被改標。

檢警同月24日前往稽查王座餐飲全國各分店，段純真廣三SOGO電又遭查獲，冰箱內又被查獲過期1天的滷豆干1.5公斤，過期3天的牛筋1.5公斤，仍放在冰箱內當備料，遭開罰60萬元。

楊姓組長與黃姓內場人員均坦承犯行，但陳姓經理則否認有指示改標。

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