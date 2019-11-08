監視器畫面曝！同居男冷血殺害母嬰3人...窩網咖角落「爽睡大覺」超安穩

記者唐詠絮、戴若涵／台中報導

台中市7日傍晚傳出一起命案！一名29歲陳姓媽媽懷中抱著一對雙胞胎男嬰陳屍屋內，警方獲報後積極偵辦，8日循線在彰化一間網咖逮到陳女同居人。如今他躲在網咖內的畫面也曝光，只見他7日深夜窩在網咖最裡面的座位，起身暫時離開時還不忘左右張望。

▲台中三屍命案，同居人窩網咖畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

整起事件之所以會曝光，是鄰居聞到陣陣臭味察覺不對勁，立即報警處理。而同居男被逮後，向警方坦承自己失手將女友殺害，又將2名幼小的孩子給殺死。

▲同居人離開座位時，不時左右張望。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

據了解，陳女和前夫育有1子1女，由於前夫常出現脫序行為，導致2人婚姻出現裂痕，離婚後與同居男復合。附近鄰居表示，陳女與同居男平時看起來感情甜蜜，沒想到竟發生如此憾事，令人感到相當震驚。

同居男犯後還將3人遺體包裹在棉被之中，並將房內冷氣開得非常強，意圖掩蓋屍臭味。如今他躲藏網咖內的影像也隨之曝光，只見他案發後窩在網咖最角落躲避追緝。警方將他逮捕時，他正在位子上呼呼大睡，貌似完全無悔意，還睡得相當安穩。

網咖早班員工表示，陳男進到網咖後花了200元，就坐下然後很淡定的玩線上遊戲後，其間除了上廁所外，就是睡覺，前後待了19小時，警方前來逮捕他時，當時陳男還在睡覺，看到員警到時，陳男表情先是訝異，然後又一副神態自若樣，後來警方帶著陳男從後門離開，沒有叨擾到網咖內的消費客人。員工驚詫表示，「他看起來一點都不像殺人犯」。

越想越不對勁！

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