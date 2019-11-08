　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中母子3屍／男友口角勒斃她…再悶殺雙胞胎！檢警相驗與供詞相符

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市29歲的陳姓女子被發現與2名年約1歲的雙胞胎男嬰陳屍在出租套房中，警方深入追查，8日中午在彰化一處網咖逮捕陳女的同居人陳姓男友（29歲）；陳嫌落網後坦承犯案，供稱因口角一時情緒失控，失手勒斃陳女，最後乾脆一不做二不休，將2個雙胞胎幼兒一同悶殺。檢警會同法醫初步相驗遺體，發現3人口鼻、臉部異常出血，與陳嫌供詞大致相符，至於確切死因，將於12日解剖逐一釐清。

▲▼台中出租套房母子3人棉被裹屍命案，檢察官陳隆翔抵達殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

▲檢察官陳隆翔前往殯儀館相驗遺體。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，母子3人遺體躺在套房地板，雙胞胎幼嬰頭部1人朝南、1人朝北，其中一名男嬰還被陳女抱在懷中，3人屍體均以涼被包裹覆蓋；檢警從3人遺體出現屍斑、屍僵等情況，研判死亡時間約已有3、4天。

檢警調閱監視器畫面追查，發現近日陳女的同居男友陳嫌行跡相當鬼祟，頻繁進出出租套房，且同時也是最後與陳女接觸的人，因此鎖定其涉案重大，立即展開追緝，並於今中午在彰化一處網咖中逮捕陳嫌；他見到警方後，也當場承認自己殺人。

陳嫌初步供稱，因與女友時常為了生活瑣事發生口角，日前2人大吵一架後，他情緒失控錯手勒斃女友，自知鑄下大錯，索性拿起身旁棉被，連自己親生的雙胞胎男嬰也一同悶殺。

檢察官陳隆翔8日上午會同法醫前往台中殯儀館相驗，發現陳女及2男嬰遺體雖已開始腐敗，但仍不難辨認，且3人口鼻、臉部皆有異常出血，大致與陳嫌所述相符；目前陳嫌仍在偵訊中，至於母子3人確切死因、及其他疑點，仍待12日解剖釐清。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►她「離婚後與前男友復合」遭裹屍殺害！2幼子陪葬　 鄰居驚：都會一起去看爺爺

►快訊／台中「母子3裹屍案」最新突破！同居男友落網　坦承殺人

►台中母子3屍／房內冷氣開超強！警搜整夜未見「錢包手機」　全案朝他殺偵辦
 

▼台中驚爆母子3人裹屍命案。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小。遺體送出。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小。遺體送出。（圖／記者白珈陽攝）

ET快訊
韓國瑜點名台肥、國稅局洩個資　要蔡英文馬上立案調查
「國瑜黨即將殲滅！」黃創夏分析宋楚瑜5優點：韓國瑜張揚時日不
離譜影片曝！自強號到站沒停好..開門後又往前衝　4旅客慘摔鳳
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

華爾街天后開課教投資　2年爆賺2900萬元…檢：根本沒證照

紅外線測溫槍「預防性安檢」　里長候選人被控賄選纏訟1年判無罪

陳屍車內3hrs！運將車門開開「倒臥椅上氣絕身亡」...事發地距國小僅100m

摩鐵聚會對少女伸出鹹豬手！色少年摸一把…慘被痛毆逼簽13萬本票

離譜片曝！到站發現沒停好...自強號開門後又往前衝　4旅客慘摔落鳳山月台

避免染毒！內埔警提醒：遠離名不經傳「等一個人」咖啡

花蓮殯儀館內超商不喊：歡迎光臨！所長揭關鍵原因　體貼加賣鴨蛋與白飯

台中母子3屍／男友口角勒斃她…再悶殺雙胞胎！檢警相驗與供詞相符

「對不起，我錯了...」男童趴地翻滾哭吼　父母怒曝：音樂老師施暴！他怒駁

3童鑽娃娃機偷走史努比娃娃「大人也在」　台主怒：小朋友不懂事就算了

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

華爾街天后開課教投資　2年爆賺2900萬元…檢：根本沒證照

紅外線測溫槍「預防性安檢」　里長候選人被控賄選纏訟1年判無罪

陳屍車內3hrs！運將車門開開「倒臥椅上氣絕身亡」...事發地距國小僅100m

摩鐵聚會對少女伸出鹹豬手！色少年摸一把…慘被痛毆逼簽13萬本票

離譜片曝！到站發現沒停好...自強號開門後又往前衝　4旅客慘摔落鳳山月台

避免染毒！內埔警提醒：遠離名不經傳「等一個人」咖啡

花蓮殯儀館內超商不喊：歡迎光臨！所長揭關鍵原因　體貼加賣鴨蛋與白飯

台中母子3屍／男友口角勒斃她…再悶殺雙胞胎！檢警相驗與供詞相符

「對不起，我錯了...」男童趴地翻滾哭吼　父母怒曝：音樂老師施暴！他怒駁

3童鑽娃娃機偷走史努比娃娃「大人也在」　台主怒：小朋友不懂事就算了

SBL／新台灣人變身Q大叔　戴維斯開餐廳眾戰友齊聚站台

「佳芬講堂台北場」開放報名　李佳芬10日與「神秘嘉賓」大談教育理念

黃奕儒12強中日大戰開唱應援！「秒起雞皮疙瘩」全場沸騰

聰明哥沒在怕罰款　「花點錢為自己挺身而出」

華爾街天后開課教投資　2年爆賺2900萬元…檢：根本沒證照

慧眼看天下／貿易戰真休兵？ 聶建中:簽署協議前 中美各有盤算

當歸鴨燉飯超特別！台南特色餐酒館　30秒抹茶舒芙蕾入口即化

品勢全國賽延期　12日新莊體育館賽事不獲官方認證

印度女挺「18kg大肚」痛了7個月！　醫取106cm巨型囊腫傻了

紅外線測溫槍「預防性安檢」　里長候選人被控賄選纏訟1年判無罪

社會熱門新聞

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

高雄棄嬰被丟廢棄空地…慘被野狗啃成白骨亡

她慘遭同居人裹屍殺害　 鄰居驚

百萬野馬撞爛！他「五官磨平」亡…酒測值0.9

台中公寓一床3屍　翻開棉被是一大兩小

台中母子3屍案突破！同居男友涉重嫌

台中母子3屍！警聯繫整夜「僅1男現身」

轎車疑違規左轉　騎士撞上亡

台中棉被裹3屍！婦疑來自彰化

濱海公路貨車翻覆！Lexus「3秒遭撞」

基隆男遭倒車輾吞！他爆頭慘死　驚悚畫面曝

網紅空姐偷情機師前夫　正宮用2字痛罵被起訴

妻遭硬上崩潰驗傷　夫險揹性侵罪

更多熱門

相關新聞

台中百萬宅最暢銷！300萬起買公寓　近6成民眾搶進

台中百萬宅最暢銷！300萬起買公寓　近6成民眾搶進

近年台中不少新興重劃區的發展以及捷運規劃的交通利多帶動，加上台中工作機會相較周邊縣市多，吸引不少外地民眾前往工作及置產，提升台中房價走勢，但是台中仍可見1字頭房價，北屯區1千萬元內，就可購買2~3房加車位的新房子，對首購族來說是一大吸引力。

台中母子3屍案突破！同居男友涉重嫌

台中母子3屍案突破！同居男友涉重嫌

台中母子3屍！全案朝他殺偵辦

台中母子3屍！全案朝他殺偵辦

台中母子3屍！警聯繫整夜「僅1男現身」

台中母子3屍！警聯繫整夜「僅1男現身」

台中屁孩大爆發　男被砍女遭打雙送醫

台中屁孩大爆發　男被砍女遭打雙送醫

關鍵字：

台中棉被裹屍命案

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面