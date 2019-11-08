台中母子3屍／男友口角勒斃她…再悶殺雙胞胎！檢警相驗與供詞相符

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市29歲的陳姓女子被發現與2名年約1歲的雙胞胎男嬰陳屍在出租套房中，警方深入追查，8日中午在彰化一處網咖逮捕陳女的同居人陳姓男友（29歲）；陳嫌落網後坦承犯案，供稱因口角一時情緒失控，失手勒斃陳女，最後乾脆一不做二不休，將2個雙胞胎幼兒一同悶殺。檢警會同法醫初步相驗遺體，發現3人口鼻、臉部異常出血，與陳嫌供詞大致相符，至於確切死因，將於12日解剖逐一釐清。

▲檢察官陳隆翔前往殯儀館相驗遺體。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，母子3人遺體躺在套房地板，雙胞胎幼嬰頭部1人朝南、1人朝北，其中一名男嬰還被陳女抱在懷中，3人屍體均以涼被包裹覆蓋；檢警從3人遺體出現屍斑、屍僵等情況，研判死亡時間約已有3、4天。

檢警調閱監視器畫面追查，發現近日陳女的同居男友陳嫌行跡相當鬼祟，頻繁進出出租套房，且同時也是最後與陳女接觸的人，因此鎖定其涉案重大，立即展開追緝，並於今中午在彰化一處網咖中逮捕陳嫌；他見到警方後，也當場承認自己殺人。

陳嫌初步供稱，因與女友時常為了生活瑣事發生口角，日前2人大吵一架後，他情緒失控錯手勒斃女友，自知鑄下大錯，索性拿起身旁棉被，連自己親生的雙胞胎男嬰也一同悶殺。

檢察官陳隆翔8日上午會同法醫前往台中殯儀館相驗，發現陳女及2男嬰遺體雖已開始腐敗，但仍不難辨認，且3人口鼻、臉部皆有異常出血，大致與陳嫌所述相符；目前陳嫌仍在偵訊中，至於母子3人確切死因、及其他疑點，仍待12日解剖釐清。

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▼台中驚爆母子3人裹屍命案。（圖／記者白珈陽攝）