網路上嘲笑「吸毒腦壞掉」！兇狠歹囝怒抄衝鋒槍　撂10車衝他家討面子

▲龔男不滿遭到取笑，怒持衝鋒槍到曾男住處連開4槍。（示意圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市一名龔姓男子因與綽號「雪碧」的男子發生糾紛，遭到另名曾男留言取笑龔「施用毒品頭腦壞掉」，龔男為此大發雷霆，於7月19日深夜帶著衝鋒槍、撂人前往曾男住處尋仇，不但連開4槍恫嚇，還持球棒砸毀大門、在門口叫囂恐嚇曾男，混亂一陣後眾人隨即揚長離去。警方事後介入調查，將主嫌龔男、及其吳姓友人逮捕到案，同時起出衝鋒槍1把、子彈2顆，訊後依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌將其起訴。

起訴書內容指出，龔男因在網路上與一名暱稱「雪碧」的男子發生口角，雙方大敲鍵盤隔空交火，不料這時曾姓男子卻介入攪局，還取笑龔男「施用毒品頭腦壞掉」，立即引爆龔男怒火。

怒不可遏的龔男深夜時分抄起衝鋒槍，還與另名吳姓友人撂來了10部車的兄弟助陣，眾人浩浩蕩蕩出發前往曾男位於林園住家討回面子。龔男一到場後二話不說，當即持槍往曾男住處內射擊4發子彈，而吳男則持球棒狠狠砸破住宅玻璃大門。由於住家門口遭到約10部轎車包圍，曾男嚇得不敢出門，眾惡煞還在門口放話恐嚇，洩憤完畢後旋即駛離現場。

警方事後接獲報案積極展開調查，於翌日晚間逮捕主嫌龔、吳2人，並起出衝鋒槍1把、子彈2顆、彈匣1個，訊後將2人分別依槍砲、毀損、恐嚇等罪嫌起訴。

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