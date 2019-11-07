　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路上嘲笑「吸毒腦壞掉」！兇狠歹囝怒抄衝鋒槍　撂10車衝他家討面子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼罕見制式小型衝鋒槍。（圖／記者林悅翻攝）

▲龔男不滿遭到取笑，怒持衝鋒槍到曾男住處連開4槍。（示意圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市一名龔姓男子因與綽號「雪碧」的男子發生糾紛，遭到另名曾男留言取笑龔「施用毒品頭腦壞掉」，龔男為此大發雷霆，於7月19日深夜帶著衝鋒槍、撂人前往曾男住處尋仇，不但連開4槍恫嚇，還持球棒砸毀大門、在門口叫囂恐嚇曾男，混亂一陣後眾人隨即揚長離去。警方事後介入調查，將主嫌龔男、及其吳姓友人逮捕到案，同時起出衝鋒槍1把、子彈2顆，訊後依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌將其起訴。

起訴書內容指出，龔男因在網路上與一名暱稱「雪碧」的男子發生口角，雙方大敲鍵盤隔空交火，不料這時曾姓男子卻介入攪局，還取笑龔男「施用毒品頭腦壞掉」，立即引爆龔男怒火。

怒不可遏的龔男深夜時分抄起衝鋒槍，還與另名吳姓友人撂來了10部車的兄弟助陣，眾人浩浩蕩蕩出發前往曾男位於林園住家討回面子。龔男一到場後二話不說，當即持槍往曾男住處內射擊4發子彈，而吳男則持球棒狠狠砸破住宅玻璃大門。由於住家門口遭到約10部轎車包圍，曾男嚇得不敢出門，眾惡煞還在門口放話恐嚇，洩憤完畢後旋即駛離現場。

警方事後接獲報案積極展開調查，於翌日晚間逮捕主嫌龔、吳2人，並起出衝鋒槍1把、子彈2顆、彈匣1個，訊後將2人分別依槍砲、毀損、恐嚇等罪嫌起訴。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
快訊／彰化29歲女拿刀砍爸爸！父大動脈破裂噴血送醫亡
找阿妹宣傳！富南斯吸金30億　夏于喬父親涉案被約談
波音737客機窗戶裂開！航空公司竟拿膠帶黏住繼續飛
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市內湖20多歲男「臥室開槍自戕」！頭部留有彈孔亡

快訊／彰化29歲女「拿水果刀砍爸爸」！他大動脈破裂噴血　送醫身亡

帶隊參加12強！棒協理事長辜仲諒再加保1億換解禁16日

台灣民政府秘書長林志昇意外死亡　地院：吸金案個人部分不受理

酒吧網上主打「年輕妹仔」坐檯！警揪出3少女　老闆、經紀人下場曝

找阿妹宣傳！富南斯集團吸金30億　夏于喬父親涉案被約談

詐欺慣犯甫結束羈押又犯案　落網嗆警「下次不會被抓」

網路上嘲笑「吸毒腦壞掉」！兇狠歹囝怒抄衝鋒槍　撂10車衝他家討面子

飆車撞死人喊賠1千萬…法官問怎麼做　他5字回覆媽傻眼急回：我先工作幫他

戴角膜塑型片+點眼藥水！9歲女童矯正近視2年「左眼失明」　醫判賠903萬

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

快訊／北市內湖20多歲男「臥室開槍自戕」！頭部留有彈孔亡

快訊／彰化29歲女「拿水果刀砍爸爸」！他大動脈破裂噴血　送醫身亡

帶隊參加12強！棒協理事長辜仲諒再加保1億換解禁16日

台灣民政府秘書長林志昇意外死亡　地院：吸金案個人部分不受理

酒吧網上主打「年輕妹仔」坐檯！警揪出3少女　老闆、經紀人下場曝

找阿妹宣傳！富南斯集團吸金30億　夏于喬父親涉案被約談

詐欺慣犯甫結束羈押又犯案　落網嗆警「下次不會被抓」

網路上嘲笑「吸毒腦壞掉」！兇狠歹囝怒抄衝鋒槍　撂10車衝他家討面子

飆車撞死人喊賠1千萬…法官問怎麼做　他5字回覆媽傻眼急回：我先工作幫他

戴角膜塑型片+點眼藥水！9歲女童矯正近視2年「左眼失明」　醫判賠903萬

證實收到林志玲台南喜帖　林依晨苦惱結婚禮：她是完美貼心的人

台男「搭捷運小動作」　通勤妹狂讚：貼心炸！網一看反噓母湯

美台籌組商務考察團助鞏固友邦　外交部：創造三贏

12強／中日大戰未演先轟動　日媒採訪陣仗不輸台媒

12強／江少慶剛猛、張奕陰柔　王建民：兩人都棒棒

蘇治芬提「在地滯洪、防災補貼」政見　盼民代與縣府別扯後腿

快訊／北市內湖20多歲男「臥室開槍自戕」！頭部留有彈孔亡

立院憂F-16飛行員不足　空軍：依戰機比例逐年調增人力

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

Lexus LS 500h變身「無人自駕車」　明年開放民眾試乘

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

超美熟女左胸被路人用力撞　網歪樓：來讓我呼呼

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

色翁性侵外傭4次　掰幫解決性需求

假扮通靈老師騙4年　竹北豪宅搜出1.1億

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

韓粉女小編「包子隊長」遭爆是詐欺犯

她說「只能當朋友」　醒來剩內褲

大馬妹遭洗劫丟包陽明山！帶47萬現金原因曝光

驚傳「棒球流氓」抵台！警方說明了

謝亞軒飆車撞死人喊賠1千萬　卻說不出怎麼還

當廚娘2個月被戳瞎雙眼　嬤控邪教聖母：小孩頭殼壞掉

更多熱門

相關新聞

政院擬提修法：吸毒獲緩起訴者可先治療

政院擬提修法：吸毒獲緩起訴者可先治療

行政院會7日通過「毒品防制條例」部分條文修正草案，此次修法重點在未來施用毒品者，可以先由醫療機構評估進行治療，改採更多元、適切的做法，而非直接送勒戒。

大樓主委狂蒐63項傷害提告　住戶反控斂財

大樓主委狂蒐63項傷害提告　住戶反控斂財

國小師逼學生「自掌嘴」70下　家長超怒！

國小師逼學生「自掌嘴」70下　家長超怒！

「每天聞到K菸味」高雄媽PO網求助可能拿破案獎金　

「每天聞到K菸味」高雄媽PO網求助可能拿破案獎金　

台塑為高雄林園廠火災道歉　歲修提前自今日開始...營運不受影響

台塑為高雄林園廠火災道歉　歲修提前自今日開始...營運不受影響

關鍵字：

高雄林園衝鋒槍吸毒

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面