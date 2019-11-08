她離婚「再愛一次初戀」甜蜜生2子！卻遭裹屍殺害　爺爺痛哭：以為遇到好男人

▲台中三屍命案，同居人窩網咖畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陳韻如／台中報導

台中7日晚間發生一起3屍命案，29歲陳姓媽媽及雙胞胎兒子被其陳姓同居男友殺害，附近鄰居聞到惡臭，報警處理，才發現3人陳屍屋內。經調查，陳男與陳女是初戀，兩人分手後，陳女嫁給另名男子，後因家暴問題，陳女離婚，最後又與陳男舊情復燃，但沒想到最後卻死在他手裡，也令人不勝唏噓。

回顧案情，因陳女鄰居聞到陣陣惡臭，驚覺有異報警處理，沒想到警方破門而入卻驚見陳女抱著2名兒子陳屍屋內，但陳男卻失聯，最後循線在彰化一間網咖逮到陳男。

▲陳女鄰居聞惡臭報警，警方破門驚見母子3人陳屍屋內。（圖／記者白珈陽攝）

陳男一見警方上前，便直接坦承自己失手掐死女友，隨後乾脆一不做二不休將2名年幼孩子悶死。隨後還跑到網咖藏匿，甚至在裡頭呼呼大睡，絲毫看不出有半點悔意。

經過調查，陳女與陳男是初戀，後來2人分手，陳女則和另名男子結婚，並育有1子1女，後來因為家暴問題，陳女2018恢復單身，隨後又與陳男舊情復燃，陷入熱戀，並且租屋在台中的套房中，2018年12月底還產下雙胞，看似相當甜蜜。

▲陳女鄰居聞惡臭報警，警方破門驚見母子3人陳屍屋內。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，2人復合後經常回到竹塘娘家看爺爺，陳男還曾在爺爺要競選鄉名代表時，到辦公室幫忙選舉，讓不少親友都對他大力稱讚，且也非常看好這段戀情，但沒想到最後卻是以悲劇收場。

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