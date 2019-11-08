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殉情獨亡！21歲女大生「附身同學」討抱抱　家屬淚崩：高大成幫我

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▲王女的家屬質疑，女兒不可能跟杜男殉情。（圖／東森新聞，下同）

▲王女的家屬質疑，女兒不可能跟杜男殉情。（圖／東森新聞，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

電競公司客服杜弘宇2015年8月時與王姓女友殉情，途中卻清醒獨活，被依加工致死罪判2年8月徒刑。案經上訴，王女父母都不相信女兒會輕生，更哭著說對方附身在同學的身上，「回來向我們要抱抱…媽媽，我好想妳」等，認為都是杜男不滿女兒要分手才會痛下殺手。

案情回朔到2015年，26歲的杜弘宇與21歲王姓女大生交往，兩人2月開始同居，8月17日下午在租屋處留下遺書殉情，但杜男晚間9時先行吐醒，直到晚間11時32分才打電話給媽媽並報案，讓案情曝光。

杜男表示，他和女友對人生感到不樂觀，才會相約殉情，當日醒來看到女友躺在床上，身體僵冷沒有生命跡象，本想跟媽媽道別後跳樓輕生，最後突然打消念頭報案，坐上救護車離開。

▲王女的家屬質疑，女兒不可能跟杜男殉情。（圖／東森新聞，下同）

▲王女的媽媽表示，女兒曾附身在同學的身上跟她們討抱抱。

檢方表示，王女的手上5道陳舊割痕，認為雙方的確有自殺的意圖，且杜男送醫時體內一氧化碳濃度達10%，可見有因此缺氧的情形，因此不已教唆殺人起訴，但卻有購買木炭、安眠藥等行為，因此依加工致死罪嫌起訴。

王女家屬表示，女兒體內的一氧化碳指數高達58.6%，對方僅10%，且不喝酒的女兒體內被驗出有酒精反應；另外，女兒的遺書上都是杜男的指紋，但杜男的遺書卻沒有女兒的，正常來說都會交換看，明顯不合邏輯。

▲▼ 杜姓電競選手與女友相約自殺獨活，雙方爆發激烈衝突。（圖／記者張曼蘋攝）

▲杜弘宇。（圖／記者張曼蘋攝）

王女家屬說，女兒2015年時參加光州世大運活動，回台時打給杜弘宇提議分手，懷疑兩人是因此發生爭執，且女兒的電腦內有多項檔案遭到刪除，遺書筆跡也非常凌亂，希望檢方可以詳細調查。

杜弘宇被依加工致死罪判2年8月徒刑後，案經上訴到高等法院。王女的母親7日開庭時哭著說，「女兒還附身在同學身上回來看我們，說媽媽，我好想妳喔」，甚至向她和丈夫討要抱抱，認為女兒根本不想死，是被杜男害死的，希望法醫高大成可以幫忙分析女兒遺體的解剖數據、鑑定遺書真偽。

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