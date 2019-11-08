教育部台南市聯絡處　在六信辦校園拒毒宣導

▲教育部台南市聯絡處，在台南市六信高級中學辦理「2019外籍教師（含新住民）及學生防制藥物濫用教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實新世代反毒策略「零毒品入校園」目標，教育部台南市聯絡處，在台南市六信高級中學辦理「2019外籍教師（含新住民）及學生防制藥物濫用教育宣導」，希望來台就讀的僑生及外籍學生能勇敢拒絕毒品之外，亦能勸諫周遭的人拒絕毒品誘惑，成為「勇於向毒品說不、規勸朋友拒毒」 自愛自信的健康學生。

六信高級中學於2017年度起配合政府政策，開辦了第1屆的僑生專班，迎來了22位越南及馬來西亞的學生，加入六信高中的大家庭，由於成效極佳，迄今年開辦3屆，現有學生總計225員，人數為台南市之冠。

請繼續往下閱讀...

惟僑生初來就學，除學業外，亦須獨立於文化、法規迥異的環境生活。教育部台南市聯絡處顧及僑生年輕識淺，涉世未深，對次文化的引誘抵抗力較弱，易受外力或有心人士的影響，為傳達良好的拒絕毒品觀念，11月8日特與台南市警局犯罪預防科，合辦這次防制藥物濫用教育宣導，除六信高中1年級僑生120員，亦邀請亞洲餐旅等校外籍師生與僑生30員參加此次宣導。另為顧及語言障礙，本次宣導內容亦由印尼語及越南語翻譯人員同步翻譯，期能使外籍師生與僑生確切認識藥物濫用之危害及防治之道。

主辦單位教育部南市聯絡處督導黃慶德指出，該處長期致力於推動毒品危害防制與宣導工作，不斷在各級學校宣導教育，舉辦各類競賽活動，讓青少年認識毒品，進而拒絕毒品的誘惑。近年政府大力推動新南向政策，僑生及外籍學生日趨增多，該處辦將依學生特性，持續辦理不同類型活動，加毒品危害防制工作之深度與廣度，期能將拒毒反毒之觀念，潛移默化、廣為傳遞。