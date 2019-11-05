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北科大女教授涉詐補助60萬　2親友1學生疑共犯遭搜索約談

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▲▼詐騙集團，詐騙，詐欺，網路犯罪，智慧型犯罪。（圖／視覺中國）

▲北科大林姓教授涉嫌利用過去指導學生和親友提供的不實發票，向教育部詐領60萬元研究補助經費。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

台北科技大學林姓教授疑似在主持2017年度，由教育部補助的國際性技藝能競賽研究計畫案時，用不實發票，核銷約60萬元補助款，台北地檢署5日指揮廉政署搜索林女在學校的辦公座位及住處等7個地點，並以違反《商業會計法》等罪的嫌疑人、證人身分，約談林女和涉嫌提供假發票的親友、指導學生等10人到案。

教育部為鼓勵、推動技專校院學生參與各種國際性的技藝能競賽，每年都會撥出預算補助，且會配合國際潮流，適時檢討補助的參賽職種，而台北科技大學經營管理系林姓女教授擁有營管博士學位，她遭人檢舉，在主持2017年度的「國際文創數位藝術創作工作坊」計劃案時，涉嫌利用不實單據向教育部核銷補助款。

檢廉接獲檢舉清查，林女疑似利用2名親友，和1名曾受她指導、已畢業開公司的學生所提供發票，核銷約60萬元補助，涉嫌詐欺、違反《商業會計法》等罪，因此將林女等4人列為嫌疑人，除搜索4人工作地點與住處共7個地點外，也同步傳喚6名證人到案協助釐清案情。

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