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台南搜救犬馴養成效佳！再獲搜救犬界奧林匹克賽事MRT救援認證

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▲台南市消防局搜救犬Kenna及Kathy，經過連續3天11國裁判官嚴峻測驗，成功通過MRT認證，馴養成效一級棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局搜救犬Kenna及Kathy，經過連續3天11國裁判官嚴峻測驗，成功通過MRT認證，馴養成效一級棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局培養搜救犬計畫再度獲得佳績，拉不拉多犬Kenna及Kathy，11月5日至7日參加2019亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，經過連續3天11國裁判官嚴峻測驗，成功通過MRT認證，馴養成效一級棒。

▲台南市消防局搜救犬Kenna及Kathy，經過連續3天11國裁判官嚴峻測驗，成功通過MRT認證，馴養成效一級棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

MRT是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，也是搜救犬界的奧林匹克賽事，此為驗證各搜救隊伍搜索能力的展現，參加MRT隊伍必須具有IRO國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證資格。

2019亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，於竹山消防訓練中心舉辦，包含消防署、日本、台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣、台東市等縣市消防局，共計18支國內外隊伍參加，僅有7支隊伍取得MRT認證資格，其中台南市報名2支隊伍更是雙雙取得認證資格，通過率100%，實屬不易。

▲台南市消防局搜救犬Kenna及Kathy，經過連續3天11國裁判官嚴峻測驗，成功通過MRT認證，馴養成效一級棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

測驗項目每隊（1人1犬為1隊）需經7個不同搜索場地，採日、夜36小時搜救流程，每1場次為20分鐘的災區搜索及搜救犬緊急救護情境考試等，通過門檻需找出受困民眾7成以上，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。

▲台南市消防局搜救犬Kenna及Kathy，經過連續3天11國裁判官嚴峻測驗，成功通過MRT認證，馴養成效一級棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自經歷0206震災後，為了讓搜救犬能勝任國內外的搜救任務，自2016年6月起積極執行馴養搜救犬計畫， 目前共有3隻搜救犬通過IRO國際評量中級及高級測驗，11月5日至7日再次派遣優秀領犬員特搜分隊劉彥煌及賴盈瑞，帶領搜救犬至消防署竹山訓練中心參加「2019亞洲區MRT搜救犬救援能力認證」，以提升災害搜救犬作業水準與素質。

▲台南市消防局搜救犬Kenna及Kathy，經過連續3天11國裁判官嚴峻測驗，成功通過MRT認證，馴養成效一級棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，為更加有效提升搜救犬執行震災搜索能力並與國際接軌，將持續推動災害搜救犬的訓養工作，積極參加搜救犬評量，相互分享交流馴養技術，以全面提升災害搜救犬支援救災能力。

台南市長黃偉哲表示，取得MRT搜救犬認證後，以後國際上有大型災害發生，將可以接受聯合國徵召支援救援任務，台南市仍會持續精進各項特種搜救能力，以強化台南市特種搜救隊災害搜救量能。

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