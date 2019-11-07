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2至3歲準公托補助6000元！　「2歲專班」5年編13億元擴800班

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▲▼ 教育部：立幼兒園專班、2到3歲加碼補助至6千元 。（圖／記者崔至雲攝）

▲明年起，2到3歲托育補助將無縫接軌，公托每月3000元，準公共保母和準公共托嬰每月6000元。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

托育補助再加碼！衛福部部長陳時中今（7日）指出，明年（109年）起，2至3歲幼兒若留公共托育，政府將給予補助每月3,000元、若托育給準公共保母或準公共托嬰中心每月6,000元。教育部長潘文忠也提到，未來將在113年達成OECD國家2歲平均入園率33%為政策努力的目標，並規劃幼兒園增設2歲專班。

教育部日前宣布，從今年8月1日起，2至4歲育兒津貼申請，每人每月發放2500元，第3名以上子女每人每月加發1000元。不過在準公共化托育方面，幼兒2至3歲的補助相關有銜接缺口，若2到3歲的小朋友，沒進入幼兒園，就沒有補助。總統蔡英文今日上午回應，明年起，2到3歲幼兒每月補助6000元。衛福部與教育部今天下午也特地取記者會對外說明所需經費、上路時程等細節。

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▲▼ 教育部：立幼兒園專班、2到3歲加碼補助至6千元 。（圖／記者崔至雲攝）

▲衛福部與教育部今日召開聯合記者會，從明年1月起，滿2歲幼兒續留公共托育、準公共保母或準公共托嬰中心時，將會持續給予托育補助。（圖／記者崔至雲攝）

陳時中表示，為了銜接幼兒園就學，規劃托育補助延長，對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共保母或準公共托嬰中心，仍給予托育補助，規劃延長托育補助至未滿3歲，公共托育每月3,000元、準公共保母或準公共托嬰中心每月6,000元，估計109年所需經費約10.83億元（預計增加6億餘元），約1萬6,000名兒童受惠。

教育部統計，106年到108年已增加公共化幼兒園951班(約2.5萬個名額)，其中2歲專班計184班，2歲幼兒入園率23%，較106年提升7%。潘文忠表示，為持續增加2歲專班，將以OECD國家2歲平均入園率33%為政策努力的目標，預計至113年增加2歲專班800班，並規劃4個策略，預估109-113年5年所需經費合計約13.55億元，以鼓勵各縣(市)及幼兒園增設2歲專班。

▲▼ 教育部：立幼兒園專班、2到3歲加碼補助至6千元 。（圖／記者崔至雲攝）

▲估計109年育兒津貼所需經費約10.83億元，約1萬6,000名兒童受惠。（圖／記者崔至雲攝）

潘文忠進一步說明策略內容，包括，新設的公共化幼兒園園舍都將設置2歲專班、運用現有空間設置2歲專班者，每班將全額補助150萬元，增班之人事費也給予部分補助、準公共幼兒園新增2歲專班，將提供每班30萬元獎勵金、個別縣(市)每年度增設2歲專班達一定比例時，將額外給予地方政府獎勵金。

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