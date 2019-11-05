韓國瑜學貸免息「有套利風險」　私校校長：教育部多慮、這是德政

▲實踐大學校長陳振貴說明，「免繳利息」對許多學生來說，是贊成的，「有補助就是有感」。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出新政見，他若當選總統，將協助學生貸款利息降至最低，全由政府來補貼。但教育部對此指出，若全部免息，恐有「套利風險」，讓學生拿錢去做其他投資，進而賺取利潤。對此，私大校長回應，教育部有這樣的想法應該多慮了，韓國瑜提出的政見是「德政」。

對於韓國瑜提出的「學貸免息政見」，夫人李佳芬也回應，「政府就吞了吧」、「反正幾千億都在浪費了」。中國科大校長唐彥博也是持贊成意見，他指出，私立學校很多弱勢的學生，學生貸款比例往往比公立學生貸款來得多，所以「我覺得這個政策是一個德政」，能夠讓年輕學子在就學過程當中，免於學貸的壓力。

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唐彥博也指出，學校在辦理學貸的過程其實非常繁瑣，不管資料方面的更新或其他的緣故，對學校、甚至整個國家的財務其實都有很大的負擔，因此認為若從其他地方可以挪出學貸利息的預算，「我認為是樂觀的」。

▲韓國瑜日前提出新政見，他若當選總統，將協助學生貸款利息降至最低，全由政府來補貼。（圖／記者張榮恩攝）

另外，針對教育部認為全部免息可能有套利之嫌，唐彥博回應，教育部有這樣的想法應該多慮了，若開始實施了，教育部其實可以適度的去規範，而且教育應該是良心事業，絕對是要從人性本善的角度去看。

實踐大學校長陳振貴說明，該校目前有20%學生有學貸壓力，針對「免繳利息」，他也特別問過在校生，許多學生向他表示，不用繳利息當然是贊成的，「有補助就是有感」。

對於是否有「套利風險」，陳振貴也說明，其實掌握好學生休、退學狀況，99.9%都可以防止套利狀況發生，因此不會有套利風險。而「免繳利息」是否成為招生力量？陳振貴回應，雖然有補助，但是對弱勢學生依然還是會有本金壓力，幾百元的免息，誘因確實不大，但是對於在學的學生而言，卻還是滿有感的。

