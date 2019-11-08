豐原站智慧監控遭爆「大陸生產」　台鐵：資安疑慮未解不使用

▲台鐵豐原站5日才宣布試辦，消息一出爭議多。（圖／鐵道局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部鐵道局日前選定台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統工程」，除了人臉辨識侵害隱私疑慮，8日又被發現監視器是大陸製造，鐵道局在第一時間澄清，監視器並非關鍵設備，系統沒有介接台鐵系統，初判沒有資安疑慮。台鐵局則說，為避免造成民眾資安疑慮，在鐵道局未完成評估，以確保該系統資安無虞前，將不會同意該系統上線。

台鐵局晚間透過新聞稿回應，有關媒體報導「豐原站智慧型影像監控系統」，目前由鐵道局建置測試中，其中人臉辨識功能及安全特殊名單涉及隱私權疑慮，台鐵局前已表示將不使用，並協調鐵道局停止啟用；今再經鐵道局查證系統之監視器設備為中國製，為避免造成民眾資安疑慮，在鐵道局未完成評估確保該系統資安無虞前，將不會同意該系統上線使用。

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▲「智慧型影像監控」設定11種偵知條件，只要有異常情況發生，系統就會即時告警。

在台北捷運發生隨機殺人事件後，交通部召開「研商陸海空運輸安全策進作為相關事宜會議」，將推動智慧型監視系統示範計畫列為其中之一。鐵道局因而在台鐵豐原站耗資2588萬元建置「智慧型影像監控系統工程」，透過影像偵測月台人員落軌、人群異常停留或逗留、禁制區域闖入、遺留物等11項異常狀況，同時也會發出偵測告警。

不過，11項偵知條件中包含有特殊服務／安全警示名單（營運用）、安全特殊名單（警務用），也就是可透過人臉辨識出「黑／白名單」，例如當有視障者、輪椅族乘客進入車站，能提醒站務人員給予協助，或是可偵測遭警方通緝的通緝犯，但此功能引起外界質疑，台鐵便以確保民眾隱私權不受侵害為由，立即對外宣布將不使用。

▲智慧型影像監控系統有11項偵知條件。

鐵道局晚間也透過新聞稿表示，系統設備經查證所採用的彩色攝影機品牌確實為由Milesight的大陸廠商供應，只有攝影機內的晶片是為日本SONY公司製作，系統由國內廠商大猩猩科技公司得標負責開發建置，系統除前述彩色攝影機外，包括顯示器、網路交換機、偵測器、偵知設備、大數據分析平台伺服器以及儲存設備等其他軟、硬體設備，經查均為國內或國外廠商供應，未有其他大陸廠商。此外，該系統為一封閉系統，並未與網際網路連結，亦未與台鐵行車控制系統界接，系統本身亦建置防火牆防護。

鐵道局說，該系統前經查證非屬經濟部投資審議委員會公布之「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」，所以在招標當時，並未對廠商資格加以限制。另行政院108年4月19日公布之「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，經檢視本案亦符合其規定，包含應指定特定區域及特定人員使用、不得與公務網路環境介接、不得處理或儲存機關公務資訊、測試或檢驗結果應產出報告等規定。

鐵道局宣布，目前於豐原站建置之智慧監視系統仍處於有限時段執行功能測試作業中，鐵道局將暫停所有測試作業，調整移除人臉辨識功能外並更換本系統所有中國製品，於確認無疑慮後始交付臺鐵局。