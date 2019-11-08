豐原站「人臉辨識監視器」證實大陸製造！　鐵道局：沒資安疑慮

▲鐵道局過去啟用智慧型影像監控系統，在高鐵站區內測試人流。（ 圖／鐵道局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

為提升鐵路乘車安全，交通部鐵道局選定台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統工程」，但其中採用人臉辨識有侵害隱私疑慮，台鐵亦隨即喊卡，停用人臉辨識功能，這套系統現又被踢爆，監視器品牌「milesight」是中資產品。鐵道局證實並解釋，系統為台灣廠商開發，晶片品牌為SONY，初判沒有資安問題。

在台北捷運發生隨機殺人事件後，交通部召開「研商陸海空運輸安全策進作為相關事宜會議」，將推動智慧型監視系統示範計畫列為其中之一。鐵道局因而在台鐵豐原站耗資2588萬元建置「智慧型影像監控系統工程」，透過影像偵測月台人員落軌、人群異常停留或逗留、禁制區域闖入、遺留物等11項異常狀況，同時也會發出偵測告警。

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▲台鐵豐原站試辦人臉辨識監控。

不過，11項偵知條件中包含有特殊服務／安全警示名單（營運用）、安全特殊名單（警務用），也就是可透過人臉辨識出「黑／白名單」，例如當有視障者、輪椅族乘客進入車站，能提醒站務人員給予協助，或是可偵測遭警方通緝的通緝犯，但此功能引起外界質疑。

台鐵表示，該系統目前仍由鐵道局建置測試中，但基於各界對於人臉辨識功能及適法性仍有疑慮，台鐵將不使用該項功能，並已協調鐵道局及鐵警局取消其中人臉辨識功能及安全特殊名單（警務用），以確保民眾隱私權不受侵害。

▲台鐵豐原站試辦人臉辨識監控。

人臉辨識功能疑慮才剛落幕，現在該系統又被踢爆，系統的監視器品牌milesight是中資「厦门脉视数字技术有限公司」出品。鐵道局向得標台灣廠商「大猩猩科技股份有限公司」查證，系統使用許多國家設備，其中一項攝影機milesight的確是中國大陸廠商，最關鍵的軟體及晶片都不是中國大陸製。