台鐵試辦「人臉辨識」監控！11種異常狀況告警　豐原站先上路

▲台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控」，偵測到11種異常情況將即時告警。（圖／鐵道局提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵近來發生多起砍殺事故，讓鐵路乘車安全備受關注，為此，交通部鐵道局完成「智慧型影像監控系統工程」，選定11種偵知條件，例如有人員異常逗留、警方黑名單、有人或異物侵入軌旁等，都將發出告警訊息，即時通知站務或警務人員處理。目前該系統已在台鐵豐原站試辦，後續有望擴大到其他車站，甚至加以普及化。

長久以來台鐵在各車站都有建置閉路電視監視系統，但僅能監控車站各重要區域，以便在發生緊急或意外狀況時能調閱畫面或予以監控，但均屬於「被動式」管理。考量鐵路乘車安全，鐵道局參考國外先進車站及鐵道局和中科院合作於高鐵台中站建置「智慧影像監控系統」辦理經驗，也選定在台鐵豐原站試辦。

請繼續往下閱讀...

▲「智慧型影像監控」設定11種偵知條件，只要有異常情況發生，系統就會即時告警。（圖／鐵道局提供）

該系統設定11種異常偵知條件，包括站區內人流統計、人員異常停留／逗留、特定區域停留時間過久、特殊服務／安全警示名單（營運用）、安全特殊名單（警務用）、跨越月台區之警示線、電扶梯上逆向行進、遺留物偵測、火警偵知、異常人流移動、人員／動物異常侵入軌旁等。

鐵道局進一步說，營業用的安全警示名單，就是當若有視障者、輪椅族乘客進入車站，能提醒站務人員給予協助；而警務用的安全特殊名單則是遭警方通緝的通緝犯黑名單，若有偵測到此類特定人士，將通知警方處理。另外，若有人跨越月台區警示線或者在電扶梯上逆向行進，告警系統也會同步警示，透過播音提醒。

▲在豐原站試辦後將檢討成效，將訂出設置原則，後續有望在其他車站陸續推廣。（圖／鐵道局提供）

「智慧型影像監控系統工程」在107年3月19日開工，由大猩猩科技股份有限公司承攬，經費2,588萬元，並於108年6月28日竣工。鐵道局說，豐原站試辦案目前正與台鐵及鐵路警察局配合，依其應用成效，共同檢討。

未來配合車站空間與實務運用需求，將進一步篩選出具有營運安全管理需求、並能符合經濟性的項目，訂出設置原則，後續即可在其他台鐵車站陸續推廣，甚至加以普及化。

►「時間對我們來說完全沒用！」