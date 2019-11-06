試辦影像偵測黑、白名單惹議　台鐵宣布取消「人臉辨識」監控功能

▲台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控」，偵測到11種異常情況將即時告警。（圖／鐵道局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部鐵道局選定台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統工程」，但其中人臉辨識功能的適法性遭到外界質疑，對此，台鐵表示，將不會使用該項功能，確保民眾隱私權不受侵害。

在台北捷運發生隨機殺人事件後，交通部召開「研商陸海空運輸安全策進作為相關事宜會議」，將推動智慧型監視系統示範計畫列為其中之一。鐵道局因而在台鐵豐原站耗資2588萬元建置「智慧型影像監控系統工程」，透過影像偵測月台人員落軌、人群異常停留或逗留、禁制區域闖入、遺留物等11項異常狀況，同時也會發出偵測告警。

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▲鐵道局過去也在高鐵站啟用智慧型影像監控系統，在站區內測試人流。（ 圖／鐵道局提供）

不過，11項偵知條件中包含有特殊服務／安全警示名單（營運用）、安全特殊名單（警務用），也就是可透過人臉辨識出「黑／白名單」，例如當有視障者、輪椅族乘客進入車站，能提醒站務人員給予協助，或是可偵測遭警方通緝的通緝犯，但此功能引起外界質疑。

▲「智慧型影像監控」設定11種偵知條件，只要有異常情況發生，系統就會即時告警。（圖／鐵道局提供）

對此，台鐵表示，該系統目前仍由鐵道局建置測試中，但基於各界對於人臉辨識功能及適法性仍有疑慮，台鐵將不使用該項功能，並已協調鐵道局及鐵警局取消其中人臉辨識功能及安全特殊名單（警務用），以確保民眾隱私權不受侵害。



台鐵表示，未來將持續建構鐵路車站友善空間，協助弱勢人員，防範事故發生，加速事件處理能力，以提昇鐵路旅運安全，創造安全乘車環境。

▲在豐原站試辦後將檢討成效，將訂出設置原則，後續有望在其他車站陸續推廣。（圖／鐵道局提供）

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