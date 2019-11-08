韓國瑜痛批民進黨選舉靠三招：控制媒體、抹黑對手、撒錢

記者黃巈禾／台北報導

距離2020總統大選剩下大概2個月的時間，前國民黨主席連戰8日晚間6點設「英雄宴」，邀請歷任黨主席吳伯雄、馬英九、朱立倫以及現任黨主席吳敦義出席，展現全黨上下力挺國民黨總統參選人韓國瑜的團結氣勢。韓國瑜致詞時痛批，民進黨一到選舉就使出三招：第一、控制媒體，第二、抹黑對手，第三、選舉一到趕快撒錢。

韓國瑜表示，聽到黨內先進所做的報告，大概基本的規劃、憂慮、政策、對兩岸的期待，都已經闡述得非常清楚，三位台商、大老所提出來的想法與願景也都是希望兩岸和平。

韓國瑜指出，老祖宗已經講得很清楚，「和」比什麼都重要，和氣生財、家和萬事興，唯有「和」這個字才能取得一切和平、和諧，以及美好，甚至帶來財富。

▲韓國瑜出席「台商後援會」。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜提到，每次思考台商，自己有一些感想，不光是大陸的台商，以及海外東南亞、日本，所有海外的台商都像一顆種子，飛到異鄉就紮跟，慢慢生長與茁壯，什麼樣的精神與毅力讓台商有生命力？他認為跟台灣男孩子當兵有關。

韓國瑜提及，20歲當兵之前，是跟爸爸、媽媽、兄弟姊妹、同學好友在一起，大部分的時候沒有離開過家園，當兵後跟五湖四海各路的人在同一個部隊，從懼怕、接受到蛻變，到最後把自己的膽識練起來，所以台商到世界各地，我們可以感受台商的韌性非常堅強。

韓國瑜又比喻，大家像嫁出去的女兒，人在異鄉，心繫故鄉，自己的娘家，也就是台灣，兄弟姊妹非常團結，家風非常嚴謹，非常和樂，自立自強，讓嫁出去的女兒很有面子。

韓國瑜說道，現在各位是嫁出去的女兒，回首一看台灣現況，外交走不出去，新南向政策撒錢、一敗塗地，兩岸動盪不安，台灣內部的經濟蕭條無比，人心混亂又糜爛，所有重大政策浪費錢，民主退步，媒體被壟斷，各為嫁出去的女兒還有面子嗎？這是台灣三年半的現況，民主在嚴重的退後。

韓國瑜提到，大家都說民進黨好會選舉，國民黨不會選舉，「錯！內行人看門道，外行人看熱鬧」，民進黨是一個字，那就是「敢」，國民黨很多事情做不出來，因為國民黨還是很重禮教、傳統文化，也重視禮義廉恥。

韓國瑜痛批，民進黨只有三招，第一招，只要掌握權力，先掌控媒體，現在台灣百分之九十的媒體，只監督反對黨，不敢監督執政黨，民進黨控制住媒體，報喜不報憂，報反對黨，不報執政黨。

韓國瑜指出，「民進黨屁股幾個毛我看得一清二楚」，第二招，民進黨抹黑對手，拿不出成績單，只好抹黑對手；第三招，平常不治理國家，選舉一到，趕快撒錢，政策買票。

韓國瑜提到，民進黨除了這三招還有哪一招？「操縱媒體、抹黑對手、大量花錢，用納稅人的錢政策買票」，民進黨若繼續執政，未來四年繼續用這三招。

韓國瑜還說，所有關心民主的朋友，台灣二、三十年前，台灣錢淹腳目，台灣的錢都淹到小肚子，如今二、三十年前的對台灣的光榮感開始流失，最擔心「世界忘記了台灣，台灣忘記了世界」，想跟台灣海內外的朋友說，唯一翻轉台灣就是靠2020選舉，韓國瑜不見得贏，但要跟大家報告，風調雨順是靠老天爺，但國泰民安要靠自己，是人民自己的選擇，為了台灣的國泰民安，明年選舉一定要回來投票。