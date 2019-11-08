快訊／吳崢、林亮君退出時代力量　「已幫不上這個黨什麼忙！」





▲林亮君、吳崢。（圖／記者李毓康、徐政璿攝）

記者袁茵／台北報導

立委林昶佐、洪慈庸相繼退出時代力量後，曾擔任過林昶佐幕僚的前時代力量發言人吳崢8日表示，他也要選擇離開時力，因為自己覺得「已經幫不上這個黨什麼忙」。而台北市議員林亮君也於同時間宣布退出時代力量，「我離開時代力量，不代表她不好，只是她已無法回應我的質問與建言」。

吳崢臉書全文如下：

2015年8月31日，我加入時代力量。

2019年11月8日，我選擇離開。

對時代力量，我是心懷感謝的。對這個黨我充斥著許多複雜的感情，有熱誠、有喜悅、有怒氣，但在這一刻，縈繞在我心頭的是感謝。

謝謝你，時代力量。

時代力量是我第一個加入的政黨，在這裡，我第一次接觸到真正的政治工作。

第一次輔選

第一次進入立法院上班

第一次當黨工

第一次代表一個政黨，自己投入選舉

第一次落選

這些經歷，滋養了我，使我成為現在的人。我衷心感謝時代力量給予我的種種機會，以及黨裡的每一位曾給予我的各種溫暖幫助。感謝你們，感謝你們孕育我走到這裡。千言萬語在心中，到了嘴邊剩兩個字，謝謝。謝謝。

之所以選擇離開，是因為過去這段時間，我已經不斷反覆深深從內心感受到，我已經幫不上這個黨什麼忙。

我是在機緣巧遇中，意外捲進太陽花的歷史洪流，在這個過程裡感受到了大我對於自己猶如命運般的召喚，因此投身公共事務，以政治為已人生的志業。

如何幫助台灣變得更好，是我的初衷，也是最大的理想。這點我相信對時代力量這個黨，以及許多黨內同志來說，亦復如是，沒有半點差別。

「黨的利益不能優先於人民的利益。」

民主前輩費希平過去說過這句話，如今也被許多人轉述引用。

時代力量作為一個年幼的小黨，生存不易，自然需要許多策略性的折衝手段。但在這些手段中，我心中對國家利益和政黨利益認知間的矛盾卻越來越大，也越發不理解如今黨的思考。

過去我曾擔任時代力量的發言人。當時，我心中所想的一切發言，都是以黨的立場為出發點。如何詮釋時代力量，讓更多人知道我們的理念。但現今，我卻發現我很困難做到這件事，我既無法理解黨的許多方向，也無力為黨辯護，甚至解釋。

我想，在這個時刻，我必須離開。去追尋我心中理想的政治道路。

離開政黨的庇護，前途更是艱辛。但對我來說內心矛盾徬徨、無處著力的痛苦，遠勝於勢單力薄的寒冷。

對我個人而言，在這次的總統大選，我支持蔡英文連任。因為我相信這是現階段對台灣國家整體發展最好的選擇。但絕不代表我認為民進黨不須批判。國家的前進，需要不只一個勢力推動。我打從心裡深信第三社會的理念。我相信，台灣需要一個在藍綠之外，能夠理性批判，並且參與建構這個社會的政黨，我接下來也會繼續朝這個方向努力，貫徹我的信念。

「相濡以沫，不如相忘於江湖」

這是幾年前在一場座談會上，張榮豐老師和許多充滿理想的年輕學子分享的一段話。如今讀來，分外感觸。也把這段話，贈與所有時代力量中的朋友們。

朋友們，珍重。

吳崢 2019.11.08

▲吳崢退出時代力量。（圖／翻攝自吳崢臉書粉專）

林亮君臉書全文如下：

我是林亮君，接下來我將以無黨籍議員身分監督台北市政。

我參與政治的起點，是在簡余晏辦公室擔任助理。猶記數年前，曾有長輩私下問我要不要出來選舉，當時我說：「如果我要出來選，我不會代表民進黨」。雖然這只是私下的閒聊，但對我而言，那是我對台灣民主發展的期許。

之所以投身政治，是因為受到黨外民主運動的感召，長期以來更對本土政黨抱有寄託。但自十年前開始，我也漸漸明白民進黨有她的枷鎖，要更開展或突破，都不是件簡單的事。

我始終相信多黨政治會讓台灣社會更穩定，本土政黨彼此間相互競爭制衡，在面對台灣的艱困處境時也能攜手禦敵。2015年，時代力量的誕生，正對應到我的這個期待，因此我人生第一次加入政黨，獻給了時代力量。我期待我能在這個位置上，將理念與價值化作具體行動。

時代力量在價值的堅持與議題的努力向來不遺餘力，也為彰顯黨的主體性，做了很多政策與策略上的路線區隔，但政黨的永續發展始終在我心中是個問號。我曾想過為黨做點什麼，想在動盪之際穩住船舵，想帶給這個政黨的支持者溫暖與希望。這段期間，我也希望同志間能共同思考政黨路線並一起定錨，但力有未逮。

我所認為的政治，它是透過堅持與妥協之間的交互作用，慢慢地將政策與法案推往更進步的方向，進而帶給社會安定、人民幸福的工程。我所期待的政黨，是一個樂於接受內外批判，願意修正步伐但又不失堅持的組織。我離開時代力量，不代表她不好，只是她已無法回應我的質問與建言。

在這裡，我要跟所有2018年因為時代力量而將選票投給我的朋友說抱歉，但我所堅持的價值及承諾，至今沒有任何改變，未來也會繼續努力前進；也要跟今年參選黨主席時支持我的朋友說聲對不起，但我現在做出了決定。

時代力量的同志們，謝謝，加油。

幫忙大家解決生活大小事，看到鄉親的笑容，是我從事政治工作最大的滿足。接下來我將以無黨籍市議員的身分與我的團隊繼續為大家服務。

台灣加油！

►超越藍綠，就靠她了

▲林亮君退出時代力量。（圖／翻攝自林亮君臉書粉專）