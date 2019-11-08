「只是鄉下夫妻有個買房夢…」　韓國瑜否認施壓：退休老翁沒政治影響力





▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，民進黨立委林俊憲再加碼爆料，韓國瑜找人向台肥施壓，逼迫台肥借款1400萬元。對此，韓國瑜再次補充，這件事情很簡單，就是鄉下夫妻有個買房夢想，結果發現超出自己財務負擔，最終認賠售出而已。

韓國瑜接受8日播出的「我要當選」節目專訪，關於失業期間買下南港7200萬豪宅一事，他說，這件事情完全是合法的，沒有用任何特權，就是一對鄉下夫妻有個夢，想要在台北捷運旁邊買個房子，價錢希望20年到30年慢慢還，結果最後發現繳納幾年超過自己財務負擔，決定在賠錢情況下把房子售出。

被問到所謂貸款是包括頭期款、工程款等金額，但還沒有交屋嗎？韓國瑜說，「沒有，它是這樣，蓋樓地板要繳多少錢？蓋牆壁要多少錢？然後蓋天花板要多少錢？所有合約按照工程進度一期一期繳，大概繳納3到4年，繳完發現實在超乎自己的財務能力，只好認賠，就把它讓出去了。對我們來講，這個故事非常簡單！」

針對有立委說有發存證信函、找民代施壓等情況，韓國瑜表示，「我們沒有找任何民代施壓！」想想看當時他的處境，「在那個時代我已經離開立法院將近11年，一個退休老翁完全沒有政治影響力，然後去找什麼民代…包括在當北農總經理被打的時候，我去找一些國民黨籍的立委或議員幫我伸張講講話，也都不容易找到人！」

韓國瑜說，那個時候他的心情是要到按摩店去紓壓，不是去找人施壓，「紓壓跟施壓是不一樣的！」為什麼民進黨要不停扣這個帽子呢？就是希望把他打成特權、違法、炒房等，「其實就很簡單！我們有個夢，希望在捷運旁邊買個房子，結果高估自己的經濟力，繳完幾年頭期款之後發現不行了！我們就讓掉！而且的確是大概賠了100、200、300萬，就認賠了嘛！這跟炒房有什麼關係？」

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