▲ 林口嘉寶國小歡度百年校慶，侯友宜：期許永續發展茁壯。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市林口區嘉寶國小2日歡度創校100週年校慶，市長侯友宜一早前往祝賀，與歷屆校友、社區民眾及全校師生一起切蛋糕、唱生日快樂歌，並表揚24位傑出校友，期許嘉寶國小持續成長茁壯，再創百年風華。

嘉寶國小創立於1919年，位於林口山區，鄰近西部濱海公路，風景十分優美。市長侯友宜肯定學校致力傳承「子弟戲」文化，不僅培養學生學習先民認真打拚精神，更能從中學習傳統藝術之美；他也感謝校長與教師同仁的努力，留住林口區孩子在地就學、快樂成長，並培養許多傑出校友。

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▲ 林口嘉寶國小歡度百年校慶。

新北市府在2017至2019年在嘉寶國小共投入約700萬元協助學校改善校舍安全及提升美感，同時獲得教育局補助90萬元進行普通教室環境改造，翻轉教學型態，透過教育資源挹注，讓學生在更完善的環境下學習。

嘉寶國小校長施智元表示，該校近年發展「森態山林．樂活嘉寶」課程，透過得天獨厚的校園環境結合跨領域學習，讓學生動手操作也深入認識在地社區文化，今年5月獲得教育部防災學校優等殊榮，未來將秉持「多元、感恩、創新」願景，再創下一個百年榮景。

嘉寶國小校慶系列活動包含「走訪過往分校-興福幸福」、「圖書館闖關活動－百年嘉寶尋寶趣」、「嘉寶回顧展－歲月‧流年」、「百年風華主題園遊會」，邀請校友回娘家，一起回味在嘉寶的青澀童年及難忘的學習年華。

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▲ 林口嘉寶國小歡度百年校慶。

▲ 嘉寶國小全校師生及歷任校友齊聚共度創校100週年校慶。

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