蔡英文到雲林　「海線五鄉鎮」掃街拜票

▲總統蔡英文與立委蘇治芬7日到雲林走訪5鄉鎮，發揮親和力與民眾互動，鄉親也展現熱情歡迎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文與立委蘇治芬7日從雲林縣水林番薯厝、口湖會水宮以及老人會參訪、四湖參天宮、東勢鄉賜安宮，最後抵達虎尾掃街拜票，最後到德興宮參拜，完成一日五鄉鎮行程；面對雲林鄉親應允會用前瞻基礎建設經費來支應農水利建設外，明年長照總預算達到史上新高400億元。

蔡英文總統於番薯厝寮媽廟埕前，向鄉親表示蘇治芬立委積極幫鄉親爭取農水利建設，並且向鄉親保證，會用前瞻基礎建設經費來支應，只要蘇治芬委員答應的事情，中央全力支持；在口湖會水宮及老人會，總統蔡英文提到不論是農業，或是撥打1966專線就有專人服務的長照政策，未來規劃推動在各鄉鎮推動24小時長照式機構，明年長照總預算達到史上新高400億元，加上托育政策，0到6歲小朋友與長輩，允諾通通由政府來照顧。

▲蔡英文總統於番薯厝寮媽廟埕前，向鄉親表示立委蘇治芬積極幫鄉親爭取農水利建設，並保證只要蘇治芬委員答應的事情，中央全力支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

每一個場合蔡英文發揮親和力，親切與鄉親互動，宣傳政府政績，四湖參天宮參拜完關聖帝君，她說，政府這四年來林林總總做了很多，讓年輕人有更多的機會發展，台灣也受到國際投資的青睞，是高科技投資的好環境，台灣有最優秀的人才，國家的民主保障人民自由，民主自由是台灣最重要的資產，有主權才有民主自由，香港的例子告訴我們，要好好維護主權。

蔡英文也向鄉親拜託，讓蘇治芬委員連任，國會過半，總統投蔡英文，希望鄉親一定要一票投小英、一票投治芬，一票投給民進黨，行程中鄉親都很熱情，每一場合都有數百人爭相與蔡英文合照，擠滿廟埕與掃街路口。

▲雲林五鄉鎮行程中，鄉親展現熱情，每一場合都有數百人爭相與總統蔡英文合照，擠滿廟埕與掃街路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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