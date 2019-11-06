青埔教育基金會辦芳療體驗　偏鄉長輩讚不絕口

▲青埔教育基金會展現關懷社區及老人照護的具體行動，芳療體驗讓長者享受健康生活，回饋在地鄉親。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡，6日在四湖飛沙社區活動中心邀請社區長輩們體驗享受芳療服務，體驗過程中鄉親長輩們頻頻說道，很少有過這麼放鬆舒服的機會，稱讚青埔教育基金會，用具體的行動落實關心老人福利。

青埔教育基金會從今年6月起，自北港啟動舉辦新住民姊妹芳療體驗，提供紓壓和聯絡感情的平台，並促進多元文化交流，9月也藉著土庫鎮老人福利協進會長青食堂揭牌同時，到場為長輩們推拿、按摩，享受時下流行的芳療，展現基金會關懷社區及老人照護的具體行動，讓長者享受優質又健康的生活，回饋在地鄉親，至今去過西螺、元長、斗六、台西、麥寮、四湖、土庫、口湖、東勢、水林等地。

四湖鄉長蘇國瓏、鄉民代表會主席蔡裕筆、飛沙村長吳坤龍、飛沙社區理事長吳謝素珠等人參與，在推拿芳療同時，與長輩們閒話家常、關心日常生活起居情況，現場氣氛溫馨，青埔教育基金會推動關心長者的芳療服務，前進雲林西南海邊的四湖鄉，在飛沙社區活動中心設置的長青食堂裡，與鄉公所、鄉民代表會、社區發展協會等單位，為當地鄉親長輩們在農漁生活之餘，帶來不一樣的樂活體驗。

張嘉郡指出，老人福利的基本，就要從關心長輩們的日常生活做起，長青食堂提供長者飲食生活的需求，基金會提供的芳療推拿服務，是放鬆、紓壓的精神慰藉，張嘉郡說，打造雲林優質的長照環境與幸福空間，讓長輩們享有樂活時光，除了希望鄉親繼續支持嘉郡再度進入立法院，「長照經費我爭取，爺爺奶奶HIGH起來」，青埔教育基金會推動的芳療服務，更是具體而微地關懷老人生活。

▲張嘉郡指著阿嬤戴的帽子說，這頂帽子有12年歷史了，是她第一次參選立委時的競選帽子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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