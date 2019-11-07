蘇治芬提「在地滯洪、防災補貼」政見　盼民代與縣府別扯後腿

▲蘇治芬提水利政見「在地滯洪、防災補貼」，衷心期盼民代與縣府共同努力，不要扯後腿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨立委參選人蘇治芬7日於北港發表水利政見，從8年1160億的總合治水，再到6年660億的流域綜合治理計畫，蘇治芬以縣長治水經驗侃侃而談，延續到立委任內爭取的種種前瞻水利建設，帶出她的水利政見「在地滯洪、防災補貼」。

蘇治芬指出，兩任縣長的8年任內，水利經費編列192億，改善淹水面積100平方公里，大型治理工程如台西火燒牛稠大排、口湖椬梧滯洪池、水林口湖尖山大排等，立委任內爭取水利建設經費超過36億元，包括北港滯洪池、馬公厝大排、舊虎尾溪媽埔橋上下游段、蔦松大排松北村段治理工程等，允諾未來進入國會將會繼續推隊治水工程，為雲林鄉親爭取建設。

蘇治芬說「在地滯洪、防災補貼」的概念，多次與經濟部水利署專家學者現勘討論，中上游地區在水利建設修繕興建緩不濟急的情況下，藉由水利署的工法，將地勢低、耐淹的農田劃入洪水暫滯區，藉以分擔逕流、減輕聚落淹水災害，此方式好比以百分之五的田地暫時滯洪，以保護其他百分之九十五的房舍與田地，並規劃在地滯洪補償方案，從優補償給予農民，不僅降低公共成本，更能減輕社會負擔。

除了提出創新政見，蘇治芬表示，未來還要朝向由「不淹水」轉化為「不怕水淹」、與水共生的治水策略，希望這場選戰是理性的政策討論過程，她也歡迎與對手辯論，地方建設需要地方政府與民代共同努力完成，衷心期盼民代與縣府共同努力，不要扯後腿。

▲立法委員蘇治芬提水利政見「在地滯洪、防災補貼」，衷心期盼民代與縣府共同努力，不要扯後腿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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