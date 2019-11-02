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中華醫大51週年校慶運動會　頒發傑出校友獎熱鬧滾滾

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▲中華醫事科技大學51週年校慶暨運動會，親善大使護送校旗進場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學51週年校慶暨運動會，親善大使護送校旗進場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學11月2日舉辦51週年校慶典禮暨運動大會，曾信超校長頒發2019年傑出校友當選證書給潘顯堂等11位傑出校友，表彰他們的卓越成就為母校帶來榮光。

此外，迎接AI時代來臨，新建置的智慧健康資訊整合實訓中心也揭牌正式啟用，未來醫護照護人才的培育將導入人工智慧科技，讓學生畢業後更具職場競爭力。

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中華醫大51週年校慶典禮暨運動大會開幕儀式2日上午8時30分在大操場舉行，蔡英文總統以賀電送來祝福，期許全體教職員生繼續秉持求真致用的理念優化實作研發環境，提供職能發展輔導、體現前瞻精進目標，攜手為形塑台灣頂尖科技大學再啟新猷。

▲中華醫事科技大學51週年校慶暨運動會，親善大使護送校旗進場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞（左五）、校長曾信超（左六）與2019年傑出校友當選人合影。

校慶典禮上由曾信超校長頒發2019年傑出校友當選證書，當選人有潘顯堂、蘭光坪、高正憲、林慈榕、王玉霞、侯盈仲、陳鴻傑、王鵬智、王保隆、陳呈榜、王國贊等11人。11位傑出校友畢業自不同年代及科系，在各行各業卓然有成，事業遍及海內外，曾信超校長為每位傑出校披掛彩帶，讚揚他們是學弟妹學習的榜樣，更是中華醫大之光。

曾信超校長除歡迎歷屆校友回娘家參與母校校慶活動，並感謝各界對中華醫大的祝賀。曾信超校長表示，面對少子化的嚴峻衝擊有不少學校紛紛傳出關閉系所，但中華醫大的學生數仍有近9千人，這要歸功全校老師在教學、研究與服務的努力，更要歸功學生認真學習展現所長，特別是畢業校友在社會上有傑出表現，鞏固學校屹立不搖的契機。

曾信超校長讚揚華醫的傑出校友遍及海內外，期盼傑出校友本著「華醫人一家親」提攜畢業學生，讓社會看到每一位華醫人傑出的表現，他並以現任台南市議員的曾培雅、林美燕、杜素吟3位校友在選區以最高票當選為例，讚揚這就是社會對華醫人的肯定，期盼全體師生繼續努力。

▲中華醫事科技大學51週年校慶暨運動會，親善大使護送校旗進場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲歡慶校慶，中華醫事科技大學智慧健康資訊整合實訓中心揭牌啟用。

董事長鄭啟瑞偕同董事會成員、前校長林壽宏、林金鵬、全國校友會會長盧世乾、台南市校友會會長邱慈意以及各級民意代表、台南地區各級學校代表等也出席校慶運動會開幕式，向傑出校友當選人祝賀，鄭董事長代表董事會感謝全體教職員生對校務發展所投入的努力，並期許中華醫大校運昌隆，教育基業永續發展。

歡慶校慶生日及迎接AI時代到來，中華醫大新建置的智慧健康資訊整合實訓中心也在鄭啟瑞董事長、曾信超校長等人共同主持揭牌下正式啟用，宣示中華醫大未來將投入具有資訊應用能力、跨領域學習的智慧健康產業醫療照護人才。

位於護理大樓7樓的智慧健康資訊整合中心，設有具物聯功能的精密型生理組成分析儀、動脈硬化檢測儀、自律神經檢測儀、血壓血糖儀、骨質密度檢測儀、全自動驗光角膜弧度儀等，透過這些設備，讓各系學生運用本身的科系特色學習人工智慧技術的專業與實作課程，以因應AI時代智慧健康產業人才的需求。

▲中華醫事科技大學51週年校慶暨運動會，親善大使護送校旗進場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科大學校慶教職員進行趣味競賽，操場熱鬧滾滾。

中華醫大校慶暨運動會2、3日一連舉行兩天，除了在操場上舉行的師生趣味競賽、大隊接力、啦啦隊及拔河決賽外，校園也推出園遊會與文化祭社團聯演活動。此外，各系利用校慶舉辦系友回娘家，與學弟妹們餐敘聯誼並以座談方式進行經驗交流。

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