韓國瑜喊千億補勞保　蔡英文：主張把錢用出去 應要注意財務籌措的問題





▲蔡英文出席「台北國際旅展」開幕典禮（圖／記者楊詩益攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜7日前往新竹縣展開傾聽之旅，下午2時到喜來登大飯店與青年舉辦「年輕人的夢想」座談會。國政顧問團總召張善政再拋解決低薪的「勞動三箭」政見，他稱若韓國瑜當選，編列2021、2022兩年預算時將準備湊1000億預算到勞保基金。對此，總統蔡英文8日受訪時回應，蔡政府執政以來持續改善勞工權益，韓國瑜主張要把錢用出去，也應該要注意到財源籌措的問題。

蔡英文表示，蔡政府執政以來持續改善勞工權益，基本工資在這幾年每一年都調整，連續四次調了基本薪資，主要就是要強化勞工朋友的權益，另外也做了減稅，希望勞工的支配所得可以增加，政府一直努力持續做改善。

蔡英文提到，勞保基金部分，明年就提出了200億元的撥補，用以強化財務。她強調，財務確實需要比較大的工程來處理，政府會持續努力，至於主張要把錢用出去的人，也要注意到財源籌措的問題，財務工程要注意籌措的問題。

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