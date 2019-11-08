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售價達150萬！陸國產特斯拉Model 3亮相　估2020年第一季交車

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▲▼陸國產版特斯拉亮相　估2020年第一季交車。（圖／翻攝自特斯拉官方微博）

▲中國國產版特斯拉Model 3曝光。（圖／翻攝自特斯拉官方微博）

記者朱世凱／綜合報導

歷經10個月工廠建設和試驗，中國首批國產的特斯拉Model 3終於曝光了！資料顯示，車子的外型與美國製造相同，性能也絲毫不差，只有車尾品牌標示有些調整，上頭呈現「特斯拉」中文字樣，定價約為35.58萬元人民幣（約新台幣154萬），目前僅在大陸市場先行開放預售。

▼目前陸製的Model 3僅有藍色款式。（圖／翻攝自特斯拉官方微博）

▲▼陸國產版特斯拉亮相　估2020年第一季交車。（圖／翻攝自特斯拉官方微博）

綜合陸媒報導，特斯拉上海工廠早在上（10）月就已正式開始生產車輛，並且啟動了由該工廠生產的Model 3標準續航升級版車型的預定，預計第一批將在明（2020）年第一季正式交付。按照計畫，初期量產階段產能約為每週3千台 Model 3。

報導指出，這款中國製的Model 3標準續航升級版的續航里程為460公里（德國NEDC預估），最高時速能達到225km/h，0到100km/h最快只要5.6秒；同時，特斯拉還為國產版的Model 3標配了基礎班的輔助駕駛功能。車輛外型和性能幾乎與美國工廠生產的產品一致，只是在車尾加入了中文「特斯拉」和英文「Model 3」字樣。

▼陸製Model 3的車尾有些許變化。（圖／翻攝自特斯拉官方微博）

▲▼陸國產版特斯拉亮相　估2020年第一季交車。（圖／翻攝自特斯拉官方微博）

首批生產的Model 3為藍色款，之後將推出灰色與白色，當地消費者訂購的話可享受部分資金補貼。特斯拉全球副總裁陶琳曾說，「特斯拉上海超級工廠生產的產品，一定能達到世界級品質。」

值得一提的是，根據特斯拉股東函顯示，特斯拉大大提高了新生產線的執行速度，上海超級工廠的建成時間為10個月，目前已做好投入生產的準備，而其建造成本卻比美國的Model 3生產線降低了約65%，連執行長馬斯克（Elon Musk）都為此感到訝異，相信中國可能會成為Model 3的最大市場。

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