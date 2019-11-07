解密自然美「六系列新品」　林燕玲：γ-PGA造「地表最強」鎖水力

▲東森自然美執行長林燕玲。（圖／自然美提供）

記者陳政錄／上海報導

拓展美麗商機，東森自然美特選來自台灣「六大系列護膚新品」，首次登陸進博會。東森自然美執行長林燕玲透露這些「爆款商品」的美麗秘訣，包括採用γ-PGA造就地表最強鎖水力，以及鑽石級、諾貝爾級原料大曝光等。她還提到，自然美正積極推進高CP值子品牌「Bio up法妮迪」，滿足20到35歲廣大小資女需求。

東森自然美本次參展的六大系列護膚新品，包括奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列等；第二屆中國國際進口博覽會於5到10日於上海國家會展中心舉辦，自然美展位設於6.2品質生活館。

▲東森自然美參展第二屆中國國際進口博覽會，讓採購商代表體驗鑽石級成分美妝保養品。（圖／記者陳政錄攝）

林燕玲接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，自然美在兩岸都有很強大的研發中心跟生產基地，這次引進的六大系列，由哈佛博士等組成的台灣研發團隊，結合兩岸自然美線下店47年來，對無數肌膚、臉的研究經驗，帶給消費者「最新、最好的成分。」

她舉例，以超效保濕水光系列為例，添加昂貴的γ-PGA，鎖水能力「地表最強」，還有積雪草煥活系列，運用高海拔地區的美容「萬金油」—積雪草；瑞昇系列中，應用獲得過諾貝爾獎的清除自由基鑽石級成分—富勒烯，美美妍系列添加益生菌，可舒緩發炎、抗氧化等，對不同年齡層消費者，在肌膚上遇到問題時，給予最好的照顧。

▲▼東森自然美產品。

談到本次進博會的成效和展望，林燕玲說，自然美去年獲東森集團投資「強強聯手」後，進博會成為宣示改變的一個重要開端，在一周之前，自然美舉辦了一場盛大的發布會，邀請141家企業、共192位嘉賓參與，到目前進博會開幕後，已經有超過20家來自零售、批發、電商等領域的業者展現高度興趣。

她提到，東森自然美還推出了「Bio up法妮迪」線上子品牌，打入微商渠道，另有多項產品的電視購物持續推進，在近一年的布局下，希望盡快開花結果。「Bio up法妮迪」專攻20到35歲的小資女，目前在上海開設第一家實體店，讓我們的客戶，從「20歲一直經營到70歲」，甚至在台灣有一位92歲的女士，仍堅持每兩周到自然美美容館保養。

林燕玲說，大陸美妝保養市場，不只是一片紅海，更如「一片火海」般熱絡，自然美從美容店走到拓展消費品C端布局後，根據消費者不同需求、不同的購買方式做分流，這也是推進子品牌同時，繼續深耕高端商品的原因。正如本次進博會帶來的六大系列，整合自然美對肌膚表面的專業，加上研發能量、高端技術、鑽石級原料，以及「線上+線下營銷模式」，就是自然美的競爭優勢。

▼林燕玲（左）和自然美專業美容師（右），正在給予體驗者專業的美容保養資訊。（圖／記者陳政錄攝）