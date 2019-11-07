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進博會吸台商　陸商務部首辦「台灣名優食品」對接會

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▲▼台商參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

▲台商參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

今年「第二屆中國國際進口博覽會」，據最新數據有128家台商參與，為進一步鼓勵台商西進，取得融合發展，大陸商務部、國台辦等首次於進博會上舉辦「台灣名優食品推介對接會」，有電商、國際貿易領域的陸企更搶先簽署了共6項戰略合作協議、2項採購協議。

第二屆中國國際進口博覽會以「新時代 共享未來」為主題，全球181個國家、地區和組織，超過3800家企業參展，吸引50萬名採購商和代表完成註冊報名，其中128家與會台商創下新高，包括個別報名參展的大陸台商，以及由外貿協會、高雄世貿會展協會等徵展，並向海峽兩岸經貿交流協會（海貿會）報名的台灣企業。

▲▼台灣名優食品推介對接會。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣名優食品推介對接會。

在昨（6日）舉辦的「台灣名優食品推介對接會」上，有大陸商務部台港澳司、國台辦經濟局、商務部電子商務司等單位代表出席，超過70家台灣品牌在現場與138位來自阿里巴巴、京東、中糧、美日一淘、中航億通、甄會選，以及各省市採購代表出席，在現場洽談對接。

台灣參會品牌，包括得意中華食品、遊山茶訪茶業、高雄市加洲果菜運銷合作社、大江生醫等企業代表，上台介紹台灣好物，包括茶葉、蔬果、休閒食品、保健食品和精緻伴手禮等。

▲▼台商參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

大陸全國台企聯會長李政宏在致詞時表示，進博會開放全大陸的市場，這是一項創舉，且「全世界也沒有幾個地方有這麼大的市場」；同時，有這麼多主要電商通路平台直接來洽談，也可維護台灣商品在大陸拓銷時的「正宗形象。」

對接會上，大陸電商企業每日一淘與美菜網，分別與6家台灣企業簽署戰略合作協議，並與福建中潭國際貿易公司，與2家台灣企業簽署採購協議。

▼台商參展第二屆中國國際進口博覽會受青睞。

▲▼台商參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

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